Вежливый угонщик. В Лидском районе мужчина угнал со стоянки фуру, а потом вернул ее на место





Около деревни Кенти, что в Лидском районе, со стоянки автозаправочной станции житель деревни Мильковщина Гродненской области угнал фуру.

Через некоторые время угонщик вернулся на место преступления и поставил на место. Тем не менее, ему грозит уголовное наказание. Мужчину опознали камеры видеонаблюдения. Проводятся следственные мероприятия.