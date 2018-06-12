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Вежливый угонщик. В Лидском районе мужчина угнал со стоянки фуру, а потом вернул ее на место
Около деревни Кенти, что в Лидском районе, со стоянки автозаправочной станции житель деревни Мильковщина Гродненской области угнал фуру.
Через некоторые время угонщик вернулся на место преступления и поставил на место. Тем не менее, ему грозит уголовное наказание. Мужчину опознали камеры видеонаблюдения. Проводятся следственные мероприятия.
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Около деревни Кенти, что в Лидском районе, со стоянки автозаправочной станции житель деревни Мильковщина Гродненской области угнал фуру. Через некоторые время...
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