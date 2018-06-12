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Минчане военного поколения представили свои работы в галерее «Университет культуры»

13.06.2018 20:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В экспозиции представлены работы участников творческой мастерской «Мой привычный новый дом», созданной для пожилых людей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчане военного поколения представили свои работы в галерее «Университет культуры»

Самой старшей участнице выставки Леониле Ушаковой 85 лет. В выборе тем участников не ограничивали.

Минчане военного поколения представили свои работы в галерее «Университет культуры»

Выставочный зал украшают натюрморты, пейзажи и портреты. Увидеть мир глазами поколения, на долю которого выпали большие испытания можно до 15 июня.

Минчане военного поколения представили свои работы в галерее «Университет культуры»

Галина Рейлян, участник творческой мастерской «Мой привычный новый дом»:
Очень хорошо общаемся, хорошая у нас атмосфера: дружелюбная и творческая.

Минчане военного поколения представили свои работы в галерее «Университет культуры»

 
 
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Новости Беларуси. В экспозиции представлены работы участников творческой мастерской «Мой привычный новый дом», созданной для пожилых людей, сообщили в программе...
 
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