​Расчленённое тело белоруса нашли в Москве

42-летнего мужчину из Беларуси убили и расчленили в Москве, сообщают информагенства.

Пакет с фрагментами частей тела в мусорном контейнере нашла жительница улицы Малышева. Женщина вызвала полицию. Приехавшие на место происшествия полицейские обнаружили голову и ноги неизвестного мужчины.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что 42-летний белорус был убит в близлежащем доме. В одной из квартир они обнаружили остальные части тела.

Уже задержаны подозреваемые –36-летняя женщина из Брянской области и 51-летний мужчина из Кемеровской области.

По факту совершённого преступления было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России (убийство)