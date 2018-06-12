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​Расчленённое тело белоруса нашли в Москве

13.06.2018 21:51 — Разное | ОНТ  
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42-летнего мужчину из Беларуси убили и расчленили в Москве, сообщают информагенства.

Пакет с фрагментами частей тела в мусорном контейнере нашла жительница улицы Малышева. Женщина вызвала полицию. Приехавшие на место происшествия полицейские обнаружили голову и ноги неизвестного мужчины.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что 42-летний белорус был убит в близлежащем доме. В одной из квартир они обнаружили остальные части тела.

Уже задержаны подозреваемые –36-летняя женщина из Брянской области и 51-летний мужчина из Кемеровской области.

По факту совершённого преступления было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России (убийство)

 
 
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42-летнего мужчину из Беларуси убили и расчленили в Москве, сообщают информагенства.
 
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