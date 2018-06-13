ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Убийцу Деда Хасана поместили в женский СИЗО, чтобы спасти от мстителей

13.06.2018 21:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
По версии следствия, в других следственных изоляторах Гаджи Бейлаганскому может грозить серьёзная опасность.

Гаджибаба Талыбханлы, известный в криминальных кругах как Гаджи Бейлаганский, переведён в единственный московский женский изолятор. Такое решение приняли следователи, чтобы спасти его от возможных мстителей. Об этом порталу "Лента.ру" сообщила редактор информационного агентства "Прайм крайм" Виктория Гефтер.

— С одной стороны, это делается для того, чтобы не обострять оперативную обстановку — противоречия в арестантской среде по поводу статуса Гаджи Бейлаганского обязательно возникнут в любом СИЗО, кроме женского. С другой — это мера его личной безопасности. Угроза его жизни и здоровью сейчас чрезвычайно велика, — отметила Гефтер.


Талыбханды Гаджибаба Тахир-оглы (Гаджи Бейлаганский) (Слева). Фото: Mash.
Как ранее сообщал Лайф, в начале лета сотрудники ФСБ задержали Гаджибабу Талыбханлы в одном из московских ресторанов. Следствие уверено, что задержанный являлся главным киллером в преступном сообществе убитого в Турции вора Ровшана Ленкоранского. Именно он исполнил убийство криминального авторитета Деда Хасана, сообщали оперативники.


 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По версии следствия, в других следственных изоляторах Гаджи Бейлаганскому может грозить серьёзная опасность.
 
Новости дня
Новости разные
 
Норвежские депутаты выдвинули кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2018
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика