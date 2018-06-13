Убийцу Деда Хасана поместили в женский СИЗО, чтобы спасти от мстителей

Гаджибаба Талыбханлы, известный в криминальных кругах как Гаджи Бейлаганский, переведён в единственный московский женский изолятор. Такое решение приняли следователи, чтобы спасти его от возможных мстителей. Об этом порталу "Лента.ру" сообщила редактор информационного агентства "Прайм крайм" Виктория Гефтер.





— С одной стороны, это делается для того, чтобы не обострять оперативную обстановку — противоречия в арестантской среде по поводу статуса Гаджи Бейлаганского обязательно возникнут в любом СИЗО, кроме женского. С другой — это мера его личной безопасности. Угроза его жизни и здоровью сейчас чрезвычайно велика, — отметила Гефтер.









Талыбханды Гаджибаба Тахир-оглы (Гаджи Бейлаганский) (Слева). Фото: Mash.

Лайф , в начале лета сотрудники ФСБ задержали Гаджибабу Талыбханлы в одном из московских ресторанов. Следствие уверено, что задержанный являлся главным киллером в преступном сообществе убитого в Турции вора Ровшана Ленкоранского. Именно он исполнил убийство криминального авторитета Деда Хасана, сообщали оперативники. Как ранее сообщал, в начале лета сотрудники ФСБ задержали Гаджибабу Талыбханлы в одном из московских ресторанов. Следствие уверено, что задержанный являлся главным киллером в преступном сообществе убитого в Турции вора Ровшана Ленкоранского. Именно он исполнил убийство криминального авторитета Деда Хасана, сообщали оперативники.



