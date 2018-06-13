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Убийцу Деда Хасана поместили в женский СИЗО, чтобы спасти от мстителей
По версии следствия, в других следственных изоляторах Гаджи Бейлаганскому может грозить серьёзная опасность.
Гаджибаба Талыбханлы, известный в криминальных кругах как Гаджи Бейлаганский, переведён в единственный московский женский изолятор. Такое решение приняли следователи, чтобы спасти его от возможных мстителей. Об этом порталу "Лента.ру" сообщила редактор информационного агентства "Прайм крайм" Виктория Гефтер.
— С одной стороны, это делается для того, чтобы не обострять оперативную обстановку — противоречия в арестантской среде по поводу статуса Гаджи Бейлаганского обязательно возникнут в любом СИЗО, кроме женского. С другой — это мера его личной безопасности. Угроза его жизни и здоровью сейчас чрезвычайно велика, — отметила Гефтер.
Талыбханды Гаджибаба Тахир-оглы (Гаджи Бейлаганский) (Слева). Фото: Mash.
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По версии следствия, в других следственных изоляторах Гаджи Бейлаганскому может грозить серьёзная опасность.
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