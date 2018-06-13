15 июня «горячую линию» проведет Виктор Алексеевич Рунов

15 июня с 10-00 до 11-30 по телефону 23-83-91 в г. Гомеле «горячую линию» с жителями Гомельской области проведет начальник управления контроля отраслей хозяйства и денежно-кредитной сферы Комитета государственного контроля Гомельской области Виктор Алексеевич Рунов.

Обеспечение организациями области обоснованности расчетов платежей за жилищно-коммунальные услуги, предъявляемых населению, и порядка рассмотрения обращений граждан по указанным вопросам.

Это сегодня один из главных вопросов, которые находятся в центре внимания нашего собеседника.



