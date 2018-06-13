Под Крупками Opel насмерть сбил велосипедиста

В Крупском районе легковушка насмерть сбила велосипедиста. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.





Смертельная авария произошла 13 июня, около 22.45, вблизи деревни Старый Бобр. По информации инспекторов, 28-летний водитель Opel Astra ехал по трассе Крупки — Толочин и на 50-м километре дороги совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении велосипедиста.





В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер в реанимационном отделении больницы. Его личность сейчас устанавливается.





По словам водителя Opel, его при встречном разъезде ослепил другой автомобиль.