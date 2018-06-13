Лето на пользу-2018

Вот и наступило самое долгожданное для всей детворы лето, а вместе с ним и самые продолжительные каникулы. А это значит, что на три месяца можно позабыть об уроках и проводить свободное время по своему усмотрению.

Ребята из Уваровичской и Узовской средних школ, а также Уваровичского центра детского творчества и СДЮШОР «СПАРТА» знают, как провести летние каникулы не только хорошо и весело, но и с пользой. Они посещают пришкольные профильные лагеря, где не только отдыхают и оздаравливаются, но еще и совершенствуют свою спортивную подготовку, а также имеют возможность подзаработать.











































































































Ольга ЧЕРНЯКОВА.

Фото автора.