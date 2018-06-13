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Уровень воды достиг 1 метра 20 сантиметров: в Мексике сильнейшее наводнение
Новости Мексики Жители 22 муниципалитетов Мексики страдают от сильнейшего наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В шести городах оно спровоцировало сходы оползней и селей. Улицы города Гуанахуато, внесённого в список всемирного наследия ЮНЕСКО, превратились в бурные реки. Из-за сильных ливней, которые на территорию страны принёс ураган «Бад», оказалась переполнена местная плотина.
Вода переливается через края сооружения и активно затапливает город. В некоторых районах её уровень достиг 1 метра 20 сантиметров. Из пострадавших районов эвакуируют население.
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Новости Мексики Жители 22 муниципалитетов Мексики страдают от сильнейшего наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В шести городах оно...
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