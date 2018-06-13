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Дорожные службы приступили к асфальтированию улицы 17 Сентября
14.06.2018 19:00 — Разное | Виртуальный Брест
В центре внимания дорожников, по-прежнему, улица 17 сентября.
На прошлой неделе здесь начались ремонтные работы по замене асфальтобетонного покрытия, а также благоустройства тротуаров.
Сегодня работники ДЭП приступили к укладке верхнего слоя асфальта.
Ввиду активных работ по укладке дорожного покрытия и для снижения нагрузки по ул. 17 сентября предлагаем автолюбителям, по возможности, изменить свои маршруты движения.
Приносим извинения за временные неудобства.
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В центре внимания дорожников, по-прежнему, улица 17 сентября. На прошлой неделе здесь начались ремонтные работы по замене асфальтобетонного покрытия, а также...
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