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Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в первом матче чемпионата мира

14.06.2018 20:05 — Разное | Партизан  
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Встреча прошла на стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 5:0.

Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Российская команда повела в счете на 12-й минуте встречи, когда мяч забил хавбек Юрий Газинский. На 23-й минуте полузащитник Алан Дзагоев получил травму задней поверхности бедра и был заменен на Дениса Черышева, который увеличил преимущество российской команды (43-я минута).

Во втором тайме третий мяч забил нападающий Артем Дзюба (71-я минута). На 91-й минуте Черышев оформил дубль. Окончательный счет в дополнительное время результативным ударом со штрафного установил Александр Головин.


Чемпионат мира продлится до 15 июля. Сборная России также сыграет с командами Египта и Уругвая.


 
 
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Встреча прошла на стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 5:0.
 
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