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Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в первом матче чемпионата мира
Встреча прошла на стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 5:0.
Об этом сообщает корреспондент
Во втором тайме третий мяч забил нападающий Артем Дзюба (71-я минута). На 91-й минуте Черышев оформил дубль. Окончательный счет в дополнительное время результативным ударом со штрафного установил Александр Головин.
Чемпионат мира продлится до 15 июля. Сборная России также сыграет с командами Египта и Уругвая.
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Встреча прошла на стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 5:0.
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