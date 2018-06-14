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Впервые за 64 года стартовый матч на ЧМ закончился со счетом 5:0
Первый матч чемпионата мира впервые за 64 года закончился со счетом 5:0 — сборная России сегодня разгромила команду Саудовской Аравии.
В 1954 году бразильцы с таким же счетом победили мексиканцев, но тогда в первый день турнира параллельно проходили сразу пять игр.
Более крупный счет в первый день чемпионата мира был зафиксирован лишь однажды — в 1934 году сборная Италии разгромила команду США (7:1). Тогда в первый день турнира параллельно проходили сразу восемь игр.
Хавбек сборной России Денис Черышев — первый игрок в истории чемпионатов мира, забивший после выхода на замену в матче открытия мундиаля.
Полузащитник «Вильярреала» появился на поле на 24-й минуте игры. Черышев заменил получившего травму хавбека ЦСКА Алана Дзагоева.
Денис Черышев нанес результативный удар на 43-й минуте.
Артем Дзюба впервые за 2 года забил за сборную России.
Форвард «Зенита» также отличился голом в поединке с командой Саудовской Аравии, выйдя на замену. Причем он нанес результативный удар в матче за сборную впервые за 2 года. 5 июня 2016 года Дзюба забил в товарищеской встрече с командой Сербии (1:1).
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Более крупный счет в первый день чемпионата мира был зафиксирован лишь однажды.
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