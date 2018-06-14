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После аварии пассажир пролетел шесть метров и выжил (Видео)

15.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Камеры видеонаблюдения смогли записать момент аварии в пункте отплаты дороги в Орландо.

На кадрах видно, как автомобиль врезается в заграждение, после чего один из пассажиров вылетает из окна и пролетает шесть метров. Удивительно, но он выжил и отделался лишь несколькими ушибами и ссадинами.

Известно, что за рулём находился 23-летний мужчина. Из-за долгой дороги он уснул за рулём. Вместе с ним в автомобиле находились ещё три пассажира. Никто из них серьёзно не пострадал. Поэтому он отделался предупреждением от полиции.  

 
 
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​Камеры видеонаблюдения смогли записать момент аварии в пункте отплаты дороги в Орландо.
 
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