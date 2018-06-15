Под белыми и алыми парусами. В Солигорске теперь можно арендовать яхту

С 8 июня в Солигорском районе начнет работать прокат яхты. «RAPTOR» –парусная яхта, рассчитанная на размещение 8 человек.

Владельцы судна предлагают не просто водные прогулки, но и проведение торжественных мероприятий, в том числе семейных и корпоративных, организацию тематических фотосьемок и т.д. Отправляться яхта будет от причала санатория «Березка» и курсировать по всему Солигорскому водохранилищу.