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Под белыми и алыми парусами. В Солигорске теперь можно арендовать яхту
16.06.2018 — Разное | Soligorsk News
7 июня 2018 0:22 2346
Под белыми и алыми парусами. В Солигорске теперь можно арендовать яхту
С 8 июня в Солигорском районе начнет работать прокат яхты. «RAPTOR» –парусная яхта, рассчитанная на размещение 8 человек.
Владельцы судна предлагают не просто водные прогулки, но и проведение торжественных мероприятий, в том числе семейных и корпоративных, организацию тематических фотосьемок и т.д. Отправляться яхта будет от причала санатория «Березка» и курсировать по всему Солигорскому водохранилищу.
Прогулки на яхтах и катерах позволяют удалиться от людской суеты и создать свой маленький праздник, отдохнуть и получить массу эмоций.
Автор статьи: Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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7 июня 2018 0:22 2346 Под белыми и алыми парусами. В Солигорске теперь можно...
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