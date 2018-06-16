Акушерка Лидия Бобель более 40 лет посвятила любимой профессии



Особенность, которую отмечают жители Березовичей и еще пяти окрестных деревень, – это умение Лидии Константиновны Бобель выслушать. Ведь порой правильные слова лечат не хуже таблеток. Возможно, именно поэтому и считают пациенты свою акушерку не просто хорошей, а самой лучшей.

– Призвание свое медик почувствовала еще в самом раннем детстве. Когда училась в школе, часто заходила в местный ФАП, проводила там по возможности свободное время, – посвящает в детали выбора профессии, ставшей судьбой, Лидия Константиновна. – Сама я болела нечасто. Но мне очень нравилась эта деятельность – лечить людей, облегчать их боль и страдания. Ей и посвятила всю жизнь. Пошла учиться на акушерку.

Работает в Березовичской амбулатории врача общей практики Лидия Бобель акушеркой с 1976 года. Как приехала после окончания Брестского медколледжа по распределению, так и осталась здесь, в Березовичах. В ее трудовой книжке значится единственная запись – о принятии на работу.

Амбулатория обслуживает шесть населенных пунктов, а это около 200 женщин детородного возраста. Но есть и пожилые, приезжие, дачники, которым нужно уделить внимание. Они – тоже пациенты Лидии Константиновны.

На протяжении 42 лет, которые медик исправно работает, женщины безмерно ей доверяют. И это вполне оправдано. Ведь она – профессионал своего дела.

– За своих пациенток переживаю очень: как они, все ли у них хорошо? – делится эмоциями Лидия Константиновна. – Бывали и случаи, когда роды приходилось принимать на дому, пока ехала «скорая». В такие моменты время бежит с бешеной скоростью, все решения надо принимать оперативно.

В работе деревенского акушера Лидия Бобель видит исключительно хорошее, хотя это непростой труд: капризы и неважное порой самочувствие тех, кому предстоит стать матерью.

– Это же не амбулатория, а настоящий храм здоровья, – улыбается специалист. Здесь выдают здоровье. Не найдется ни одного человека, которому оно ни к чему.

Сердце сельской акушерки открыто для людей, ищущих медицинской помощи. «Наша докторка» – так называют Лидию Бобель ее односельчане, которые к ней стремятся даже в нерабочее время.

Елена Михайлюк.

Фото автора.