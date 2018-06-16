Кардашьян задумалась о выдвижении на пост президента

Об этом она рассказала в интервью CNN.





По словам телезвезды, то, что она добилась амнистии 63-летней афроамериканки Элис Джонсон, осужденной пожизненно за хранение наркотиков, изменило ее жизнь.





«Если больше людей отбросят личные чувства и начнут говорить о действительно важных вещах, то получиться сделать гораздо больше», – отметила Кардашьян.





На вопрос журналиста, будет ли она когда-нибудь баллотироваться на пост президента, телезвезда ответила, что никогда нельзя говорить «никогда».





«Но это не значит, что я уже начала над этим работать», – уточнила Кардашьян.