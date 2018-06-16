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Кардашьян задумалась о выдвижении на пост президента
Фотомодель и актриса Ким Кардашьян допустила, что когда-нибудь уйдет в политику.
Об этом она рассказала в интервью CNN.
По словам телезвезды, то, что она добилась амнистии 63-летней афроамериканки Элис Джонсон, осужденной пожизненно за хранение наркотиков, изменило ее жизнь.
«Если больше людей отбросят личные чувства и начнут говорить о действительно важных вещах, то получиться сделать гораздо больше», – отметила Кардашьян.
На вопрос журналиста, будет ли она когда-нибудь баллотироваться на пост президента, телезвезда ответила, что никогда нельзя говорить «никогда».
«Но это не значит, что я уже начала над этим работать», – уточнила Кардашьян.
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Фотомодель и актриса Ким Кардашьян допустила, что когда-нибудь уйдет в политику.
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