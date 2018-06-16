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Страстный танец Бьорндалена и Домрачевой взорвал Интернет (ВИДЕО)
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В Сети набирает популярность зажигательный танец Уле-Эйнара Бьорндалена и Дарьи Домрачевой.
Семейная пара исполнила его на прощальной вечеринке в Осло. Легендарный биатлонист решил завершить спортивную карьеру. На вечеринку пригласили более 200 гостей. Фрагмент танца в соцсетях разместил телекомментатор Дмитрий Губерниев. За полдня его посмотрели 100 тысяч пользователей.
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В Сети набирает популярность зажигательный танец Уле-Эйнара Бьорндалена и Дарьи Домрачевой.
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