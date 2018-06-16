Сборная Сербии победила Коста-Рику в матче ЧМ-2018

Футболисты сборной Сербии одержали победу над национальной командой Коста-Рики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 в России.

Встреча группы Е прошла в Самаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Сербии. Голом в его составе отметился Александар Коларов, чей гол состоялся на 56-й минуте.

В 21:00 мск в Ростове-на-Дону начнется еще один матч в этой группе: Бразилия - Швейцария. В 18:00 на стадионе "Лужники" стартует встреча участников группы F Германия - Мексика.