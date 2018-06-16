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Брестский художник дает свой ответ на вопрос, кто в Беларуси главный тунеядец

17.06.2018 18:52 — Разное | Партизан  
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В центре Бреста появился уже как минимум второй за последнее время социальный принт. На прошлой неделе акция проводилась против строительства аккумуляторного завода. Новый принт насмехается над белорусскими чиновниками.

На изображении можно узнать министра внутренних дел Беларуси Игоря Шуневича, президента страны Александра Лукашенко и министра иностранных дел Владимира Макея, передает "Белсат".



 
Теги: Брест
 
 
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В центре Бреста появился уже как минимум второй за последнее время социальный принт. На прошлой неделе акция проводилась против строительства аккумуляторного...
 
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