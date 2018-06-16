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Мундиаль начинается уже в Беларуси: о чём говорят болельщики, которые едут через нашу страну на ЧМ по футболу
Новости Беларуси. Жаль, конечно, что белорусские футболисты не выйдут на поля мундиаля, но это совсем не означает, что страна остается в стороне от грандиозного события, которое, кстати, впервые проходит так близко от нашей границы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Пустовой – в поисках белорусской причастности.
Россия ликует, поет гимн и перепевает известные песни. Беларусь радуется вместе с друзьями. И создает торжество спорта, начиная с общей границы Союзного государства.
Евгений Семенюк, заместитель начальника отделения пограничного контроля пункта пропуска «Брест»:
Вопреки расхожему мнению, все дороги мундиаля ведут сейчас не в Рим (к слову, сборную Италии отфутболили еще на этапе отбора), а в российские города. И по дороге из Европы за спортивными эмоциями – Беларусь.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Вот так позитивно отзывается в сердцах болельщиков безвизовый режим. C FAN ID – как с дипломатическим паспортом – минимум волокиты. Даже пауза для проверки документов – музыкальная.
На этом чемпионате мира по футболу Беларусь тоже может заработать очки.
Пабло Нестерук, футбольный болельщик (Аргентина):
Всколыхнет ли латиноамериканский кудесник мяча «памяркоўны белорусский футбол»? Покажет время. Но пока белорусской сборной в списках нет, зато у федерации есть оправдания.
Юрий Вергейчик, генеральный секретарь Ассоциации «Белорусская федерация футбола»:
Если мы берем сегодня нашу столицу, только у двух спортивных специализированных футбольных школ есть свои поля.
Марадона будет тренировать брестское «Динамо». Золотая буца XX века еще и мастер голевого пиара. На чемпионате о ветеране вспоминают не реже, чем о Роналдо или Месси. А между тем, в городе над Бугом столько же жителей, сколько во всей Исландии. И эта немногочисленная страна с небольшим количеством полей все же добралась до чемпионата мира.
Футбол – волитивный вид спорта. Говорит, генсек предсказуемого фаворита отечественного футбола – клуба БАТЭ.
Андрей Вашкевич, генеральный секретарь ФК БАТЭ (Борисов):
И все же счет и на табло мундиаля, и общей атмосферы – и в нашу пользу.
Никита Козырев, директор по розничному бизнесу коммерческого банка:
Топ-менеджер белорусского банка Никита Козырев со стадиона – в офис. Даже галстук завязать не успел. В России сейчас тысячи наших. Это же жест транснационального духа.
Никита Козырев:
Может быть, это и помогло им – 5:0?
Никита Козырев:
Белорусов на мировом первенстве столько, что про них даже сюжеты снимают.
Впечатлений у белорусского блогера Анны Банасевич – на гигабайты информации.
Анна Банасевич, блогер, спортивный журналист:
Свои труды спортивного журналиста Анна совместила с пиаром родной Беларуси. Мол, и на наших стадионах будет праздник. Вновь хоккея и впервые – Европейских игр.
Анны Банасевич:
Футбол мирового уровня – это еще и лучшая рекламная платформа. Беларусь, похоже, смогла себя презентовать.
Пабло Нестерук:
Найджел Холдер, футбольный болельщик (Великобритания):
Шумная футбольная компания берет курс на Москву, но в пункте пропуска тише не стало. Эстафету принимают самые голосистые из фанатов – британцы.
Свои голос за туристическую привлекательность Беларуси готов отдать и неторопливый немецкий болельщик. На тракторе, который старше своего владельца всего-то на 12 лет, 70-летний бюргер объезжает автомагистрали. На тихоходе Губерт Вирт не спеша оценил все достоинства Беларуси.
Губерт Вирт, футбольный болельщик (Германия):
Улыбки вызывают и некоторые околофутбольные новости мундиаля. Англичане, например, побрезговали из рук девушек в кокошниках караваем. Чего не скажешь о капитане сборной Португалии. Атрибут гостеприимства Роналду довольно уплетал за обе щеки. А вот его соотечественник и коллега предводитель бразильцев – Неймар – проголосовал за ГОСТ по-белоруски.
Евгений Пустовой, СТВ:
Александр Тищенко, руководитель пресс-службы группы компаний – производителей молочной продукции:
Что касается белкового напитка, можно сказать так: это молочная команда, которая принимает участие в чемпионате мира.
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Мундиаль начинается уже в Беларуси: о чём говорят болельщики, которые едут через нашу страну на ЧМ по футболу
Новости Беларуси. Жаль, конечно, что белорусские футболисты не выйдут на поля мундиаля, но это совсем не означает, что страна остается в стороне от грандиозного...
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