ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусская почтовая марка вошла в десятку лучших марок мира

18.06.2018 16:16 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Белорусская почтовая марка вошла в десятку лучших марок мира

Беларусь заняла шестое место за почтовый блок «Белорусская православная церковь. 1025-летие Полоцкой епархии» на конкурсе в Австрии.

Этот почтовый блок был выпущен в октябре 2017 года. Марку создавали художник Татьяна Дольская и дизайнер Евгении Бедоник. Блок включает в себя три марки и был отпечатан в бобруйской типографии. При изготовлении марок использовали фигурную высечку и технологии термического тиснения матовой фольгой, сообщает «Белпочта».

Thinktanks.by cоставил топ-5 лучших марок мира

1-е место: титул «Самая красивая марка мира 2017 года», кубок «Главный Приз Выставки ВИПА» получили Фарерские острова за блок «Фарерские ножи» с золотым тиснением.

2-е место: Бразилия за сцепку марок «Работы Уильяма Шекспира».

3-е место: Лихтенштейн за блок «Золотая свадьба принцессы Марии и принца Ганса-Адама II» на золотой фольге.

4-е место: Аргентина за блок «50-я годовщина планетария Галилео Галилея 1967-2017».

5-е место: Люксембург за блок «Орден за заслуги Адольфа де Нассау».

Рейтинг выпущен Всемирным почтовым союзом в рамках Отчета о почтовом развитии-2018. Список составлен на основе 4-х параметров развития – надежности, охвата, релевантности и устойчивости почтовых операторов 173-х стран мира.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь заняла шестое место за почтовый блок «Белорусская православная церковь. 1025-летие Полоцкой епархии» на конкурсе в Австрии.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Городокском районе объединили сельхозпредприятия, и теперь работники не получают зарплату
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика