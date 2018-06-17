Белорусская почтовая марка вошла в десятку лучших марок мира





Беларусь заняла шестое место за почтовый блок «Белорусская православная церковь. 1025-летие Полоцкой епархии» на конкурсе в Австрии.

Этот почтовый блок был выпущен в октябре 2017 года. Марку создавали художник Татьяна Дольская и дизайнер Евгении Бедоник. Блок включает в себя три марки и был отпечатан в бобруйской типографии. При изготовлении марок использовали фигурную высечку и технологии термического тиснения матовой фольгой, сообщает «Белпочта».

Thinktanks.by cоставил топ-5 лучших марок мира

1-е место: титул «Самая красивая марка мира 2017 года», кубок «Главный Приз Выставки ВИПА» получили Фарерские острова за блок «Фарерские ножи» с золотым тиснением.

2-е место: Бразилия за сцепку марок «Работы Уильяма Шекспира».

3-е место: Лихтенштейн за блок «Золотая свадьба принцессы Марии и принца Ганса-Адама II» на золотой фольге.

4-е место: Аргентина за блок «50-я годовщина планетария Галилео Галилея 1967-2017».

5-е место: Люксембург за блок «Орден за заслуги Адольфа де Нассау».

Рейтинг выпущен Всемирным почтовым союзом в рамках Отчета о почтовом развитии-2018. Список составлен на основе 4-х параметров развития – надежности, охвата, релевантности и устойчивости почтовых операторов 173-х стран мира.