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Правительство Македонии утвердило законопроект о новом названии страны
Законопроект о новом названии страны утвердило сегодня правительство Македонии.
Накануне Скопье и Афины подписали историческое соглашение, расставив точки в 25-летнем споре о названии бывшей югославской республики и греческого региона. Теперь страну будут называть Северной Македонией. Впереди ещё референдум по этому вопросу, который уже наделал много шума и спровоцировал массовые протесты и столкновения с полицией в обеих странах.
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Законопроект о новом названии страны утвердило сегодня правительство Македонии.
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