Правительство Македонии утвердило законопроект о новом названии страны

Законопроект о новом названии страны утвердило сегодня правительство Македонии.

Накануне Скопье и Афины подписали историческое соглашение, расставив точки в 25-летнем споре о названии бывшей югославской республики и греческого региона. Теперь страну будут называть Северной Македонией. Впереди ещё референдум по этому вопросу, который уже наделал много шума и спровоцировал массовые протесты и столкновения с полицией в обеих странах.