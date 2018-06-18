Депутаты России и Беларуси обсудили интеграционные процессы в Бресте

Равные права для граждан России и Беларуси в вопросах медицинской помощи, трудоустройства и условий работы, создание единого научно-технологического пространства. Эти и другие вопросы обсудили парламентарии двух стран, передает «МИР 24».

В Бресте прошла 54-я сессия Парламентского собрания Союзного государства. Обсуждать интеграционные процессы депутаты начали еще у стен Брестской крепости. Там состоялась торжественная церемония.

«Мы должны помнить о мудрости и героизме наших предков, которые сложили здесь головы, защищая нашу страну. Находясь здесь, все осознают и риски, и ответственность при принятии решений», – отметил председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин.



«Легко и быстро серьезные дела не решаются. Надо прилагать очень много усилий в строительстве Союзного государства. Символично, что 54-ю сессию мы начинаем с посещения Брестской крепости», – указал, в свою очередь, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко.



Сближение законодательств в разных сферах – главная задача, которая стоит перед парламентариями. Следующую сессию депутаты проведут в российском Пскове.