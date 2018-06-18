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Депутаты России и Беларуси обсудили интеграционные процессы в Бресте
19.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Равные права для граждан России и Беларуси в вопросах медицинской помощи, трудоустройства и условий работы, создание единого научно-технологического пространства. Эти и другие вопросы обсудили парламентарии двух стран, передает «МИР 24».
В Бресте прошла 54-я сессия Парламентского собрания Союзного государства. Обсуждать интеграционные процессы депутаты начали еще у стен Брестской крепости. Там состоялась торжественная церемония.
Сближение законодательств в разных сферах – главная задача, которая стоит перед парламентариями. Следующую сессию депутаты проведут в российском Пскове.
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В Бресте прошла 54-я сессия Парламентского собрания Союзного государства.
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