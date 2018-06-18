Компания Audi вчера вечером провела официальный показ второго поколения модели A1, закамуфлированные прототипы которой в прошлом не раз попадались шпионам.





Слухи о том, что из гаммы будет убрана оказавшаяся непопулярной трехдверная версия, подтвердились — покупателям теперь придется довольствоваться только пятидверным вариантом Sportback, который со сменой поколений получил более резкие обводы кузова. Как и показанный год назад новый Volkswagen Polo , построен второй A1 на модульной платформе MQB-A0 — по сравнению с предшественником новинка стала крупнее (от носа до хвоста у хэтчбека теперь 4,03 м, ширина — 1,74 м) и вместительнее (объем багажника увеличился на 65 л до 335 л, хотя у того же Polo на 16 л больше, со сложенными задними сиденьями речь идет о 1090 л).





Уже в «базе» для нового A1 предусмотрена виртуальная конфигурируемая приборная панель с 10,25-дюймовым экраном. Тачскрин мультимедийного комплекса — диагональю 8,8 дюймов, у топовых версий — 10,1 дюймов. Из доступных для новинки опций — 560-ваттная аудиосистема Bang & Olufsen с 11 динамиками, спортивная подвеска, а также обширный список различных помощников, включая адаптивный круиз-контроль с системой автоматического торможения, контроль рядности движения, камеру заднего вида и автопарковщик.





Пока для A1 заявлены бензиновые трех- и четырехцилиндровые турбомоторы TFSI — объемом 1 л (95 и 116 лошадиных сил), 1,5 л (150 сил) и 2 л (200 «лошадок»). Стандартной коробкой является 6-ступенчатая «механика», в качестве опции предложат 7-ступенчатый «робот», причем самая мощная версия по умолчанию оснащается 6-ступенчатым «роботом». Позже ожидается появление модификации, работающей на газе, а также «заряженного» полноприводного S1 с 250-сильным двигателем — дебютирует хот-хэтч в следующем году. Дизелей в гамме, похоже, не будет.





У европейских дилеров новый A1 появится в октябре-ноябре, цены объявят позже. В год Audi рассчитывает продавать более 100 тысяч единиц A1 Sportback.