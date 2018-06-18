|
Новое поколение самой маленькой Audi получит "взрослые" опции. Виртуальная панель - в "базе"
Компания Audi вчера вечером провела официальный показ второго поколения модели A1,
Слухи о том, что из гаммы будет убрана оказавшаяся непопулярной трехдверная версия, подтвердились — покупателям теперь придется довольствоваться только пятидверным вариантом Sportback, который со сменой поколений получил более резкие обводы кузова. Как и показанный год назад
Уже в «базе» для нового A1 предусмотрена виртуальная конфигурируемая приборная панель с 10,25-дюймовым экраном. Тачскрин мультимедийного комплекса — диагональю 8,8 дюймов, у топовых версий — 10,1 дюймов. Из доступных для новинки опций — 560-ваттная аудиосистема Bang & Olufsen с 11 динамиками, спортивная подвеска, а также обширный список различных помощников, включая адаптивный круиз-контроль с системой автоматического торможения, контроль рядности движения, камеру заднего вида и автопарковщик.
Пока для A1 заявлены бензиновые трех- и четырехцилиндровые турбомоторы TFSI — объемом 1 л (95 и 116 лошадиных сил), 1,5 л (150 сил) и 2 л (200 «лошадок»). Стандартной коробкой является 6-ступенчатая «механика», в качестве опции предложат 7-ступенчатый «робот», причем самая мощная версия по умолчанию оснащается 6-ступенчатым «роботом». Позже ожидается появление модификации, работающей на газе, а также «заряженного» полноприводного S1 с 250-сильным двигателем — дебютирует хот-хэтч в следующем году. Дизелей в гамме, похоже, не будет.
У европейских дилеров новый A1 появится в октябре-ноябре, цены объявят позже. В год Audi рассчитывает продавать более 100 тысяч единиц A1 Sportback.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новое поколение самой маленькой Audi - A1 - стало выглядеть взрослее и получит те же опции, что и старшие модели. Среди них - адаптивный круиз-контроль и виртуальная...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)