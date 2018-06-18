После матча «Неман» — «БАТЭ» силовики задержали 13 болельщиков. Фанаты говорят, что таких массовых и жестоких задержаний давно не было. Они полагают, что это может быть реакцией на перформанс к 100-летию БНР.

Поводом стал взрыв петард

Поводом для задержания стал взрыв двух петард на трибунах после завершения матча. Это выглядело как перформанс. Фанаты развернули большое полотнище с надписью «Продолжение следует …», сделанное как заставка кинокомпании 20th Century Fox. В это же время на трибуне взорвались две петарды.

Сами болельщики не говорят, кто это сделал.

— Народу было много. Может, кто и принес петарды. Но у нас не было разрешения на пиротехнику. Нам отказал МЧС. Полотно утвердили только за два дня до матча. Мы не собирались использовать ничего, чтобы не подставлять людей из клуба, которые помогли в регистрации перформанса, — рассказал «Свабодзе» один из активных болельщиков, который был на месте событий в тот вечер. Он просит не называть его имени.

«Один из омоновцев берцем ударил по лицу»

Когда люди начали уходить со стадиона «Неман», где проходил матч, к одному из парней с фан-сектора подошли милиционеры и попросили пройти с ними в автобус. Говорят, именно его подозревали во взрыве петард.

Однако, по словам болельщиков, когда они немного отошли, парня скрутили и положили на землю. После так же задержали еще одного фаната.

Его друзья возмутились такому жестокому обращению. Несколько человек начали снимать происходящее на видео мобильными телефонами. Кто-то не раз просил милиционеров и омоновцев показать удостоверения. Однако, по словам зрителей матча, те не реагировали.

Наконец, силовики начали хватать людей, надевать им наручники и бросать в автозак. По одним сведениям, задерживали самых активных, по другим — вытаскивали из толпы всех подряд. Известно, что некоторые болельщики были в состоянии алкогольного опьянения.

— Задержание было жестким. Больно крутили руки. Меня взяли на удушение, положили лицом на землю, застегнули наручники. После один из омоновцев берцем ударил по лицу. Когда привезли в РОВД, сразу повели к умывальнику, так как все лицо было в крови. Остался след, — рассказал болельщик, который оказался среди задержанных.



Задержанный болельщик «Немана», которого ударили ногой по лицу. Фото: svaboda.org

Он говорит, что людей бросали в автозак друг на друга, «как свиней». Били дубинками. Кому-то наступали на туловище.

Всего задержали 13 человек: в основном совершеннолетних мужчин в возрасте до 40 с лишним лет. Среди них была и одна 17-летняя девушка.

Отвезли их сначала в РОВД Ленинского района, потом — в изолятор, что в РОВД Октябрьского района. Там задержанные провели ночь. Отпускали их только в понедельник — днем ​​или под вечер.

«У них зуб на нас после перформанса к БНР100»

Фанаты говорят, что давно не было таких задержаний. Ранее могли задержать 1−2 нарушителей порядка, но не 13. Обычно отпускали сразу или утром следующего дня.

— Давно такого не было, чтобы на стадионе заламывали руки. На землю лицом давно не укладывали. Забирали и раньше, но не так, — говорит один из свидетелей задержания.

Он полагает, что такой хапун был вызван не только петардой. Фанаты почувствовали, что охранники и милиционеры на стадионе начали хуже относиться к ним после перформанса , приуроченного к столетнему юбилею БНР.



Фото: ФК Неман Гродно (Courtesy Photo)

— После нашего перформанса # БНР100 они ищут возможности, чтобы нас сильнее укусить. У них зуб на нас после того. На работников клуба тогда «административку» составляли, хотя все разрешения были получены, — говорит болельщик.

Милиция: «Тринадцать человек решили отбить болельщиков»

В пресс-службе УВД по Гродненской области сказали, что болельщики устроили перформанс: натянули на весь сектор баннер, и в это время раздались два хлопка — взорвались две петарды.

— Сотрудники ОМОН установили, кто совершил эти взрывы петард. Их попытались задержать. Но 13 человек решили отбить этих болельщиков. Завязалась драка, их пытались успокоить. В результате было задержано 13 человек, — сказал корреспонденту «Свабоды» представитель пресс-службы.

В результате 10 человек наказаны штрафами от 5 до 15 базовых величин, а двое арестованы на сроки от 5 до 7 суток.

— Кто-то — за мелкое хулиганство, а кто-то — за неподчинение, некоторые — по двум статьям, — сказали в пресс-службе.

По предварительной версии, пронесла петарды на стадион несовершеннолетняя девушка. Ее отпустили еще 17 июня после разбирательств.

«Петарды нарушают порядок и могут привести к панике»

— Взрыв любой петарды даже на улице нарушает общественный порядок и может трактоваться как мелкое хулиганство. Правила поведения на стадионах взрывать петарды запрещают, — сообщили в УВД по Гродненской области.

На вопрос, проводились ли экспертизы, в пресс-службе ответили, что «сотрудники милиции наблюдают за каждым сектором. И было установлено, кто взрывал, и кто проносил. То есть, никто не хватает людей без повода».

Гродненские болельщики возмущались, что только в их городе запрещают петарды и светошумавые шашки — мол, даже в Борисове болельщикам БАТЭ это позволяют.

— Взрывать петарды? Они немного лукавят. Одно дело файеры, которые воспламеняются. Возможно, они путают с этим. А тут петардный хлопок. Это нарушает порядок и может привести к панике. Поэтому, естественно, этого не должно быть на стадионах, где большое количество людей, — прокомментировали в пресс-службе УВД.