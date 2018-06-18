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В Бресте прошел турнир по пляжному футболу между сотрудниками милиции и трудными подростками
19.06.2018 20:00 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня в Бресте прошло необычное мероприятие — турнир по пляжному футболу между сотрудниками милиции и трудными подростками. Его цели — воспитание посредством занятий спортом, привлечения внимания молодежи к спорту и здоровому образу жизни, а также организация досуга несовершеннолетних в рамках республиканской межведомственной программы «Забота».
— Это мероприятие приурочено к 83-й годовщине со дня образования подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. Соревнования по футболу выбраны не случайно, так как город над Бугом сейчас испытывает настоящий "футбольный бум" после новостей о том, что вскоре жителям города предстоит встреча с легендой мирового футбола Диего Марадоной. Этот турнир был стартовым, аналогичные соревнования запланированы в других районах области. Проходить они будут в основном в оздоровительных лагерях.
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Сегодня в Бресте прошло необычное мероприятие — турнир по пляжному футболу между сотрудниками милиции и трудными подростками. Его цели — воспитание посредством...
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