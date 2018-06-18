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В Бресте прошел турнир по пляжному футболу между сотрудниками милиции и трудными подростками

19.06.2018 20:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня в Бресте прошло необычное мероприятие — турнир по пляжному футболу между сотрудниками милиции и трудными подростками. Его цели — воспитание посредством занятий спортом, привлечения внимания молодежи к спорту и здоровому образу жизни, а также организация досуга несовершеннолетних в рамках республиканской межведомственной программы «Забота». 

В Бресте прошел турнир по пляжному футболу между сотрудниками милиции и трудными подростками


Старший инспектор по особым поручениям группы организации работы ИДН управления охраны правопорядка и профилактики УВД Брестского облисполкома Игорь Филиппович рассказал:

— Это мероприятие приурочено к 83-й годовщине со дня образования подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. Соревнования по футболу выбраны не случайно, так как город над Бугом сейчас испытывает настоящий "футбольный бум" после новостей о том, что вскоре жителям города предстоит встреча с легендой мирового футбола Диего Марадоной. Этот турнир был стартовым, аналогичные соревнования запланированы в других районах области. Проходить они будут в основном в оздоровительных лагерях.

В Бресте прошел турнир по пляжному футболу между сотрудниками милиции и трудными подростками


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56550.php

В Бресте прошел турнир по пляжному футболу между сотрудниками милиции и трудными подростками


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56550.php

В Бресте прошел турнир по пляжному футболу между сотрудниками милиции и трудными подростками


В первом поединке участвовали три команды, сформированные из несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, а также команда работников управления внутренних дел.

Организаторы: УВД Брестского облисполкома, областной комитет БРСМ, БФСО «Динамо» в областном центре. Они постарались, чтобы праздник получился и запомнился надолго его юным участникам. 

В финале победила сборная команда инспекторов по делам несовершеннолетних УВД Брестского облисполкома со счетом 4:2. Но так как по условиям игр награды предназначались подросткам, лучшими признаны ребята из Брестского района. Они увезли с собой Кубок за первое место.

Фото: УВД Брестского облисполкома

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Сегодня в Бресте прошло необычное мероприятие — турнир по пляжному футболу между сотрудниками милиции и трудными подростками. Его цели — воспитание посредством...
 
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