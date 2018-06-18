О чём говорили президенты Беларуси и России? Подробности встречи во Дворце Независимости

Формирование равной конкурентной среды, межрегиональное сотрудничество, урегулирование вопросов по пересечению белорусско-российской границы. Это ключевые темы переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Едва самолёт президента России коснулся белорусской земли, это событие стало знаковым в дипломатической истории двух стран. Дело не в новой отсечке визитов после инаугурации – Александр Лукашенко и Владимир Путин ежегодно встречаются по 5-6 раз, поэтому очередная формальность в статистике никого не удивит. А вот то, что российский президент вместе с главой правительства прилетели в Минск в то время, когда из-за футбола к стране прикованы взоры всего мира – яркий символ в приоритетах внешней политики.

Президент Беларуси встречает коллегу не только как хозяин саммита, но и как председатель Высшего госсовета – главного органа Союзного государства.

Снятие таможенных барьеров, свобода передвижения, равные права для граждан, согласованная внешняя политика, научные, культурные связи… Эти задачи ставили перед интеграцией ещё в середине 90 годов. Но всегда основной целью Союзного государства называли повышение уровня жизни, поэтому если измерять экономическую эффективность, сейчас торговля на взлёте. Правда, набирать высоту приходится после стремительного падения. Исторический рекорд в 43 миллиарда долларов по итогам 2012 года пока не побит, но учитывая почти 20% рост с начала нынешнего года, до заветной отметки осталось недалеко. Впрочем, не время упиваться успехом.

Разговор по делу. Именно так можно охарактеризовать нынешнюю встречу. Александр Лукашенко давно настраивал управленческую машину Союзного государства, так, чтобы президентов не загружали формализмом и вопросами, которые могут решить профильные министерства и ведомства. На самый высокий уровень должны подниматься только глобальные задачи и проблемы.

К сожалению среди них есть хронические, которые вопреки договорённостям создают сами же российские чиновники. Сколько раз признавали, что к прилагательным «молочная», «мясная» или «нефтегазовая» слово «война» прилагаться не должно. Но потом всё же возводили новые барьеры.

После создания Евразийского экономического союза разномастные эксперты спешили похоронить Союзное государство, мол, свою роль оно уже отыграло, став ядром экономического объединения пяти государств. Но всё же пока ЕАЭС не достиг такого уровня интеграции. Свой бюджет, парламентское собрание и главное наднациональное управление. Ни с одной страной мира у огромной России нет таких кооперационных связей.

Учитывая совместное создание космических аппаратов, они в прямом смысле достигли заоблачных высот. Во взаимных поставках сырья, деталей, комплектующих сегодня участвуют около 30 тысяч предприятий. А это миллионы рабочих мест. Только на Минский тракторный завод работают 150 российских смежников. И на этом фоне дорогу на восток неожиданно преграждают шлагбаумы.

Ещё один вопрос касается белорусских спортсменов, которые играют в России.Их там считают легионерами. А квоты по количеству иностранцев в командах нередко принуждают молодых хоккеистов и футболистов из Беларуси менять гражданство. Это решение российского Министерства спорта противоречит договору о создании Союзного государства, поэтому Минск требует отменить легионерский статус белорусов. Есть претензии к освоению общего бюджета – там ежегодно зависают миллиарды российских рублей. Освоить деньги мешают проволочки госзаказчиков: долго согласовывают, несвоевременно проводят тендеры. Необходимые меры в принятом проекте Декрета. Намечен и новый ориентир для роста двусторонней торговли.

Сегодня партнёры расставили и приоритеты во внешней политике – среди основных: повышение международного авторитета Евразийского экономического союза и его сопряжение с китайским проектом «Один пояс и один путь». Учитывая строительство БелАЭС, Беларусь и Россия будут согласованно работать на конференциях МАГАТЭ.

Залогом успеха интеграции остаются межрегиональные связи. Торгово-экономические отношения с Беларусью имеют 80 субъектов России из 85. Их руководители частые гости в Минске. Ещё один мощный экономический драйвер – форумы Регионов Беларуси и России. Они проходят поочерёдно в двух странах уже пятый год. На масштабных площадках сотни предприятий представляют свои передовые разработки. Форумы неизменно завершаются многомиллионными контрактами и совместными проектами.

Глядя на часы к концу встречи, журналисты шептались: всё-таки Путин не успеет вернуться к началу важной игры российской сборной с Египтом. Значит, если учитывать то, что футбол называют особой религией – вера в Союзное государство оказалась сильнее.