Смотрите сегодня в эфире телеканала ОНТ премьеру документального фильма «Наш Спартак»

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Фильм посвящён легендарному тренеру Спартаку Мироновичу. Вместе с гандболистами минского СКА в восьмидесятые он выиграл все европейские трофеи, дважды приводил сборную СССР к золоту Олимпийских игр.

В фильме – удивительные подробности больших побед. Также в проекте – эксклюзивные комментарии звёзд белорусского спорта. Некоторые кадры зритель увидит в эфире впервые. Премьера фильма – в 23:45 на канале ОНТ.