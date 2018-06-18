Азаренко пробилась в 1/8 финала турнира WTA в Мальорке

Новости Беларуси. Белоруска переиграла Штефани Фогеле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый сет прошел в напряженной борьбе. Его судьбу решил тай-брейк, где сильнее была швейцарка 7:6. Белоруска проявила характер и оставила за собой вторую партию 6:3. А в решающем сете теннисистки обменивались выигранными геймами, но в концовке Виктория дожала оппонентку 7:5.





В следующем круге Азаренко сыграет с седьмой сеянной Люси Шафаржовой из Чехии.