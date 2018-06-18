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Азаренко пробилась в 1/8 финала турнира WTA в Мальорке
Новости Беларуси. Белоруска переиграла Штефани Фогеле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первый сет прошел в напряженной борьбе. Его судьбу решил тай-брейк, где сильнее была швейцарка 7:6. Белоруска проявила характер и оставила за собой вторую партию 6:3. А в решающем сете теннисистки обменивались выигранными геймами, но в концовке Виктория дожала оппонентку 7:5.
В следующем круге Азаренко сыграет с седьмой сеянной Люси Шафаржовой из Чехии.
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Новости Беларуси. Белоруска переиграла Штефани Фогеле, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первый сет прошел в напряженной борьбе. Его судьбу решил тай-брейк, где...
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