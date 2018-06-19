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Путин приехал к Лукашенко со своим самоваром - фотофакт
Фото: tvr.by
Обмен подарками состоялся по завершению заседания Высшего государственного совета Союзного государства, которое состоялось во вторник в Минске.
Путин в свою очередь подарил Александр Лукашенко самовар и набор памятных монет с символикой Чемпионата мира по футболу, который проходит в России.
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Александр Лукашенко подарил российскому коллеге Владимиру Путину картину с видом родного города президента РФ Санкт-Петербурга.
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