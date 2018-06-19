|
Финал военно-патриотической игры «Зарница» проходит в Бресте
В этом году его посвятили 100-летию Вооружённых Сил и 50-летию пионерии.
70 подростков – победители областных этапов «Зарницы» и сильнейшая команда из Минска – выкладываются по максимуму. Твёрдый шаг и выправку наравне с ребятами демонстрируют и девочки. Условия максимально приближены к армейским. Строевая подготовка, смотр песни, фотоконкурс – все испытания оценивают офицеры.
Всего на военном полигоне ребята проведут пять дней, освоят школу юного разведчика, научатся пользоваться рацией и современными средствами связи. Самое ответственное испытание – военизированная игра на местности, где ребятам предстоит показать умение метать гранаты, стрелять по мишеням и надёжно маскироваться в лесу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году его посвятили 100-летию Вооружённых Сил и 50-летию пионерии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)