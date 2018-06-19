ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Финал военно-патриотической игры «Зарница» проходит в Бресте

20.06.2018 08:46 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

В этом году его посвятили 100-летию Вооружённых Сил и 50-летию пионерии.

70 подростков – победители областных этапов «Зарницы» и сильнейшая команда из Минска – выкладываются по максимуму. Твёрдый шаг и выправку наравне с ребятами демонстрируют и девочки. Условия максимально приближены к армейским. Строевая подготовка, смотр песни, фотоконкурс – все испытания оценивают офицеры.

Всего на военном полигоне ребята проведут пять дней, освоят школу юного разведчика, научатся пользоваться рацией и современными средствами связи. Самое ответственное испытание – военизированная игра на местности, где ребятам предстоит показать умение метать гранаты, стрелять по мишеням и надёжно маскироваться в лесу. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году его посвятили 100-летию Вооружённых Сил и 50-летию пионерии.
 
Новости дня
Новости разные
 
США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Поставский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика