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Призванные из запаса военнослужащие в полевых условиях ремонтировали военную технику в Минской области

20.06.2018 09:33 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минской области завершился сбор военнослужащих, призванных из запаса в 25-й арсенал ракетно-артиллерийского вооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Призванные из запаса военнослужащие в полевых условиях ремонтировали военную технику в Минской области

Призванные из запаса военнослужащие в полевых условиях ремонтировали военную технику в Минской области

В течение недели на 230-м общевойсковом полигоне военнообязанные занимались ремонтом военной техники в полевых условиях. В результате учебного сбора сформировали ремонтно-восстановительный батальон.

Призванные из запаса военнослужащие в полевых условиях ремонтировали военную технику в Минской области

Сергей Симоненко, заместитель министра обороны по вооружению – начальник вооружения Вооруженных Сил Беларуси:
Целью данного учения ставилось научить командиров, заместителей командиров по вооружению управлять подчиненными силами и средствами в ходе ведения оборонительных действий. Всего участвовало восемь органов управления, 20 воинских частей технического обеспечения, 1300 человек личного состава и 185 единиц вооружения и военной техники.

Силами призывников из запаса было возвращено в строй около 15 единиц военной техники, среди них – танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и автомобильная техника.

Призванные из запаса военнослужащие в полевых условиях ремонтировали военную технику в Минской области

 
 
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Новости Беларуси. В Минской области завершился сбор военнослужащих, призванных из запаса в 25-й арсенал ракетно-артиллерийского вооружения, сообщили в программе...
 
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