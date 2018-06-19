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Призванные из запаса военнослужащие в полевых условиях ремонтировали военную технику в Минской области
Новости Беларуси. В Минской области завершился сбор военнослужащих, призванных из запаса в 25-й арсенал ракетно-артиллерийского вооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В течение недели на 230-м общевойсковом полигоне военнообязанные занимались ремонтом военной техники в полевых условиях. В результате учебного сбора сформировали ремонтно-восстановительный батальон.
Сергей Симоненко, заместитель министра обороны по вооружению – начальник вооружения Вооруженных Сил Беларуси:
Силами призывников из запаса было возвращено в строй около 15 единиц военной техники, среди них – танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и автомобильная техника.
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Призванные из запаса военнослужащие в полевых условиях ремонтировали военную технику в Минской области
Новости Беларуси. В Минской области завершился сбор военнослужащих, призванных из запаса в 25-й арсенал ракетно-артиллерийского вооружения, сообщили в программе...
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