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В Великобритании трансляцию матча Англия – Тунис смотрело больше зрителей, чем свадьбу принца Гарри
Трансляция стартового матча сборной Англии против команды Туниса на ЧМ по футболу в России стала самой популярной программой 2018 года в Великобритании.
Игру смотрели 18,3 млн человек, то есть 69,2% зрителей. Ещё 3 млн следили за матчем в Интернете. Поединок закончился победой англичан – 2:1. К слову, свадьбу принца Гарри и Меган Маркл смотрели 18 млн телезрителей.
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Трансляция стартового матча сборной Англии против команды Туниса на ЧМ по футболу в России стала самой популярной программой 2018 года в Великобритании.
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