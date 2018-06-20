Абонементы сезона 2018/19 на матчи с участием БГК им. Мешкова уже в продаже!

С 17 июня 2018 года клуб запустил в продажу сертификаты резервирования места на абонементы на матчи с участием БГК им.А.П.Мешкова в сезоне 2018/2019.



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Сертификат резервирования места на сезон 2018/2019 дает возможность его владельцу заранее забронировать любое из доступных к свободной продаже мест на арене, а также приобрести абонемент, оплатив его стоимость в два этапа.

В этом сезоне для всех, кто любит смотреть матчи в непосредственной близости от площадки появилась возможность приобрести абонемент в партер четвёртого сектора (за воротами).

Для вашего удобства на клубном сайте предусмотрена визуализация мест , расположенных на спортивной площадке.

Кроме того, Клуб предлагает уникальную возможность приобрести сертификат резервирования места и сам абонемент в беспроцентную рассрочку на два месяца с помощью "Карты покупок" от нашего партнера – « Белгазпромбанка », оформить которую можно в любом отделении ОАО "Белгазпромбанк". Подробнее о "Карте покупок" от Белгазпромбанка читайте на сайте http://kartapokupok.by !



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Мы предлагаем нашим болельщикам два основных вида абонементов:

- «Сезонный» - на все матчи сезона 2018/2019;

- «Лига чемпионов» - исключительно на матчи данного турнира.

На выбор каждому покупателю абонемента будут предложены варианты на русском и белорусском языках. Для этого нужно указать в анкете болельщика язык, который вы хотите использовать в оформлении вашего абонемента.



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АБОНЕМЕНТ «СЕЗОННЫЙ»

Абонемент включает посещение ВСЕХ домашних матчей БГК им.А.П.Мешкова в Лиге чемпионов, SEHA Gаzprom League, чемпионате и Кубке Республики Беларусь, проходящих в ГУ «ЦОР по игровым видам спорта «Виктория им.А.П.Мешкова». Стоимость «Сезонного абонемента» равна сумме стоимости билетов на все матчи Лиги Чемпионов ЕГФ, SEHA Gazprom League со скидкой до 20%, а матчи чемпионата Беларуси - со скидкой до 50 %.



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Для покупки абонемента в фан-сектор необходимо ознакомиться с информацией фан-клуба БГК «Унiя» . Став частью фан-клуба, вы не только берёте на себя повышенные обязательства в поддержке клуба на домашних и выездных матчах, но и становитесь частью дружной гандбольной семьи, получаете приоритетное право участия в клубных акциях и поездках на выездные матчи. Обращаем ваше внимание, что для удобства активно поддерживающих команду болельщиков в фан-секторе оборудованы стоячие места.



Кроме 20%-ной скидки сезонный абонемент на все матчи БГК им.А.П.Мешкова предоставляет уникальные преференции его обладателю!

Владелец абонемента получает специальную клубную карту, которая предусматривает скидки и бонусы у партнеров клуба – компаний, предлагающих различные товары, оказывающих спортивно-оздоровительные и прочие услуги. Сейчас партнёрами клуба являются более 25 организаций. Подробную информацию о действующих партнёрах, их услугах и скидках вы можете прочитать на нашем сайте . Для получения абонемента и клубной карты покупатель должен заполнить анкету болельщика.



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Каждый обладатель клубной карты получает возможность получения SMS-оповещений о проводимых клубом и его партнерами акциях, скидках, мероприятиях, а также электронную рассылку новостей клуба; возможность посещения открытых тренировок команды, участия в автограф- и фотосессиях, встречах команды с болельщиками, иных мероприятий клуба в течение сезона.



Сезон 2017/18: БГК TV. Выпуск 10(81).Открытая тренировка

Сезон 2016/17: БГК TV. Выпуск 7. Открытая тренировка БГК.

Сезон 2015/16: Открытая тренировка, первый визит в фан-шоп, автограф-сессия, фотоакция для владельцев абонементов!



Также БГК им.А.П.Мешкова предоставляет эксклюзивную возможность владельцам сезонных абонементов принять участие в розыгрыше поездок на матчи Лиги чемпионов вместе с командой! На протяжении нескольких сезонов счастливые обладатели абонементов получали незабываемые впечатления от погружения в командную жизнь во время выездных матчей в лучшие европейские клубы:

- «Выезд с командой – ощущения особые». Рассказ болельщика, побывавшего вместе с БГК в Ольборге

- "Гандбол и БГК нас объединил": интервью с болельщиком, ставшим обладателем поездки во Фленсбург.

- Елена Ярошенко: семейный фан-клуб .

- «Такие МАТЧИ обязательно привлекут на трибуны новых поклонников нашей команды»

- Солнечный Порту: океан, портвейн, футбольные болельщики и, конечно же, гандбол!

Обладатели сезонных абонементов получат уникальную возможность приобретения билетов со скидкой в 20% на матчи 1/8 Лиги чемпионов и последующие стадии!



Приятным традиционным бонусом станет приоритетное право участия во всех поездках, организованных клубом, а также возможность получить пригласительный билет на яркое шоу, посвящённое началу нового сезона. В сезоне 2018/19 принять участие в зарубежных поездках смогут только владельцы сезонных абонементов и члены фан-клуба.

Все вышеперечисленные преференции предоставляются исключительно обладателям абонементов «Сезонный» - то есть на все матчи с участием БГК им.А.П.Мешкова.

АБОНЕМЕНТ «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ»

Для ценителей исключительно матчей топ-турниров предлагаем абонемент, включающий посещение домашних матчей БГК им.А.П.Мешкова в Лиге чемпионов, проходящих в ГУ «ЦОР по игровым видам спорта «Виктория им.А.П.Мешкова», со скидкой в 10% от стоимости билетов.



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КОМПЛЕКС АБОНЕМЕНТОВ «СЕМЕЙНЫЙ»

Еще одна приятная особенность билетной программы – комплекс абонементов «Семейный» на 3 или 4 персоны. Приятно отметить, что на наших трибунах становится больше семей с детьми! Специально для таких болельщиков мы предлагаем 50%-ную скидку при одномоментной покупке

абонементов «Семейный» - на третий и четвертый абонементы. То есть в случае покупки четырех абонементов семейного типа, вы платите только за три! Купить комплекс абонементов «Семейный» можно не только в социальный, но и на другой сектор.



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Данный комплекс абонементов вы можете прибрести как на все матчи сезона, так и исключительно на Лигу чемпионов: «СЕЗОННЫЙ семейный» и «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ семейный».



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Правила приобретения комплекса абонементов «Семейный»

1. Право приобретения и восстановления в случае утери абонемента имеет только совершеннолетний (отец или мать); право воспользоваться данным видом абонемента имеют оба родителя и их несовершеннолетние дети.

2. Родство детей и родителей подтверждается соответствующими документами (паспорт, свидетельство о рождении ребенка) при покупке комплекса абонементов.

3. Личные данные о владельце абонемента и его членах семьи вносятся в момент приобретения абонемента или сертификата;

4. При приобретении семейного абонемента выдается по одному абонементу на каждого члена семьи;

5. Передача семейного абонемента лицам вне семьи запрещена.

6. Сотрудник клуба или ДС «Виктория» имеет право попросить владельца сезонного абонемента предъявить документ подтверждающий личность, для проверки совпадения данных на абонементе, а также вправе не пропустить предъявителя абонемента на матч в случае несовпадения данных паспорта с данными абонемента.

7. Сотрудник клуба или ДС "Виктория" имеет право изъять или полностью аннулировать семейный абонемент в случае попытки его использования третьими лицами.

АБОНЕМЕНТ «СОЦИАЛЬНЫЙ»

В предстоящем спортивном сезоне Клуб, как социально ответственная организация, сохраняет возможность покупки абонементов и билетов со скидкой для студентов ВУЗов, ветеранов ВОВ, инвалидов 1 и 2 групп с 50%-ной скидкой на места в четыре социальных сектора по предъявлению соответствующего удостоверения. Социальные абонементы можно будет прибрести как в рамках сезонных абонементов на все матчи сезона, так и на на Лигу чемпионов: «СЕЗОННЫЙ социальный» и «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ социальный».



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Порядок приобретения сертификатов и обмена их на абонементы

Сертификаты на абонементы будут реализовываться в клубном фан-шопе четыре дня в неделю - воскресенье, понедельник, вторник и среду с 16:00 до 20:00.

Мы ценим своих постоянных болельщиков, поэтому обладателям абонементов сезона 2017/2018 предоставляется первоочередная возможность выкупа своих прошлогодних мест. Каждый обладатель такого абонемента получает эксклюзивное право купить сертификат на свое место с 17 июня по 4 июля. При этом, если вы решили купить абонемент на соседнее место, вам не обязательно ждать начала открытой продажи абонементов. Если на интересующее вас место не приобретался абонемент в сезоне 2017/2018, вы можете забронировать его, купив сертификат. В случае, если сертификат на данное место не будет выкуплен до 04.07.2018, оно поступит в общую продажу.

Общая продажа сертификатов резервирования места начинается 08.07.2018 и продлится до 01.08.2018. Продажа абонементов (по полной стоимости) начнётся с 05.08.2018.

О дате начала обмена сертификатов на абонементы будет сообщено дополнительно.

ПЕРВЫЙ ПЛАТЕЖ

Стоимость «Сезонного абонемента» равна сумме стоимости билетов на все матчи Лиги Чемпионов ЕГФ, SEHA Gazprom League со скидкой до 20%, а матчи чемпионата Беларуси - со скидкой до 50 %. Стоимость сертификата резервирования места составляет 50% от ориентировочной стоимости абонемента.



Возможность приобретения абонемента по полной стоимости будет активна сразу после того, как станет окончательно известна схема проведения всех турниров и количество матчей в них.

Внимание! Услуга «Сертификат резервирования места» – услуга по бронированию места на арене для дальнейшего приобретения абонемента на указанное место в сертификате. Услуга оказывается в момент бронирования места. Соответственно, сертификаты резервирования возврату и обмену не подлежат. Совершая покупку сертификата, Вы соглашаетесь с данным условием.

ОБМЕН СЕРТИФИКАТА НА АБОНЕМЕНТ

О дате начала обмена сертификатов на абонементы мы сообщим дополнительно. При обмене сертификата необходимо доплатить разницу между стоимостью сертификата и стоимостью абонемента из расчета фактического количества домашних матчей клуба в сезоне.

ЗАЩИТА ОТ ПОТЕРИ АБОНЕМЕНТА

Клуб идет навстречу своим болельщикам: в случае утери абонемента владелец сможет восстановить его на основе заполненной в момент покупки анкеты болельщика.

СТОИМОСТЬ БАЛКОНОВ НА СЕЗОН 2018/2019.

В сезоне 2018-2019 клуб предлагает организациям выкупить по безналичному расчёту отдельный балкон на 9 мест. Стоимость ложи на один сезон составляет 1200 BYN.



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СТОИМОСТЬ РАЗОВЫХ БИЛЕТОВ НА МАТЧИ КЛУБА ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЕГФ



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СЕХА ЛИГА



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Чемпионат РБ



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