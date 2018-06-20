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У Мингорисполкома просят остановить демонтаж надгробий на Военном кладбище
Молодежное общественное объединение "Историка" просит чиновников прекратить демонтажные работы на Военном кладбище в Минске. Соответствующие обращения 21 июня присланы в Мингорисполком и Министерство культуры.
Об этом в комментарии
Военное кладбище на улице Козлова в Минске — одно из самых старых в столице. Кладбище имеет статус историко-культурной ценности. Первые упоминания о нем приходятся на 1840 год, освящение кладбища состоялось в 1895 году.
На этом кладбище похоронены писатели Якуб Колас, Янка Купала и Кузьма Черный, историк Всеволод Игнатовский и автор государственного гимна Михаил Климкович.
Спецкомбинат коммунально-бытового обслуживания в июне 2018-го начал "благоустройство" территории. На кладбище убирают ограждения, пилят старые и сухие деревья, сносят старые кресты и надгробия. Вместо них ставят одинаковые небольшие плиты — так называемые "надгаловники".
Родственники людей, похороненных на Военном кладбище, а также историки и экскурсоводы протестуют против "стандартизации" захоронений. Они считают, что эта мера повредит историческому ландшафту столицы.
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Молодежное общественное объединение "Историка" просит чиновников прекратить демонтажные работы на Военном кладбище в Минске. Соответствующие обращения 21 июня...
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