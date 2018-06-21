Во время гонки NASCAR в США отец вытащил своего сына из огня (Видео)

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Авария произошла во время одного из этапов, который проходил в штате Вирджиния.

Гоночный автомобиль, за рулём которого находился молодой пилот Майк Джонсон, столкнулся с соперником и врезалась в бетонное ограждение. От удара машина загорелась.

Молодой человек оказался заперт в салоне. В этот момент к нему на помощь подоспел его отец – Дин Джонсон. Он помог своему сыну выбраться, а затем включил систему пожаротушения двигателя. После пожарные приступили к ликвидации огня.

Никто не пострадал, а вот организаторы NASCAR поставили Джонсона-старшего на испытательный срок, так как он выбежал на трассу во время гонки. Это запрещено правилами, однако Дин признался, что никто не смог бы его остановить, чтобы спасти жизнь своему сыну.