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Китайские болельщики перепутали Волгоград c Вологдой

22.06.2018 09:14 — Разное | Партизан  
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Болельщики из Китая заблудились на вокзале в Волгограде, они искали поезд.

«В Волгограде 19 июня болельщик из Китая не мог найти свой поезд на табло расписания. Пришли ему на помощь, стали разбираться. Выяснилось, что он должен был ехать по билету из Вологды, но находился в Волгограде», – рассказал министр транспорта России Евгений Дитрих.

Проблему решили. Болельщику нашли новый билет и отправили на нужный поезд. С такой же проблемой столкнулись две женщины из Китая.

Все бы ничего, но Волгоград и Ижевск находятся на расстоянии около полутора тысяч километров друг от друга.

Ранее в подобную историю попали болельщики из Швейцарии. Они перепутали Ростов Великий и Ростов-на-Дону. Между этими городами расстояние также почти 1300 километров.

Напомним, ранее швейцарские болельщики случайно попали на Донбасс вместо ЧМ-2018 по футболу. Они перепутали Ростов великий и Ростов на Дону. 
 
 
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Болельщики из Китая заблудились на вокзале в Волгограде, они искали поезд.
 
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