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36-летний дебютант сборной Беларуси перешел в "Югру"

22.06.2018 12:39 — Разное | Tut.by  
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36-летний нападающий сборной Александр Матерухин, в ушедшем сезоне дебютировавший за сборную Беларуси на ЧМ-2018 по хоккею, пополнил ряды ханты-мансийской «Югры», сообщает официальный сайт российского клуба.


Фото: Дарья Бурякина

За плечами Александра Матерухина 6 сезонов в КХЛ: один он провел в донецком «Донбассе», последние пять — в минском «Динамо».

С начала сезона-2017/2018 в составе «зубров» нападающий сыграл 24 матча и заработал 5 (0+5) очков, а затем выступал в белорусской экстралиге за «Динамо-Молодечно» и солигорский «Шахтер».

На ЧМ-2018 в Дании Матерухин провел 5 игр и отличился результативной передачей.

Ранее воспитанник киевского хоккея Александр Матерухин вытсупил на 8 чемпионатах мира в составе Украины.

Контракт с игроком «Югра» заключила за один сезон.

Отметим, что после минувшего сезона «Югра» и тольяттинская «Лада» были исключены из КХЛ и новый сезон начнут в ВХЛ.

Ранее в «Югру» перебрался белорусский защитник Никита Устиненко.

 
 
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36-летний нападающий сборной Александр Матерухин, в ушедшем сезоне дебютировавший за сборную Беларуси на ЧМ-2018 по хоккею, пополнил ряды ханты-мансийской "Югры".
 
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