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Актрису Зои Дойч спросили, как целуется Джеймс Франко. Ее реакция всех удивила
Актрису Зои Дойч
Уже первый вопрос звучал примерно так: «Как бы ты описала стиль поцелуев Джеймса Франко?». Зои ответила кратко, но ее выражение лица говорило о многом — настолько, что теперь его осуждают в соцсетях от мала до велика.
Ведущий решил прояснить ответ Зои и переспросил: «Что правда? Это не было здорово?». Дойч была категорична: «Нет».
Для тех, кто не в курсе, напомним, что Франко и Дойч играли вместе в романтической комедии «Почему он?», где у пары были сцены поцелуев.
Кстати, сейчас в минском прокате идет свежая картина с Джеймсом Франко
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