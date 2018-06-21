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Актрису Зои Дойч спросили, как целуется Джеймс Франко. Ее реакция всех удивила

22.06.2018 13:14 — Разное | Tut.by  
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Актрису Зои Дойч пригласили в американское вечернее шоу Watch What Happens Live по случаю выхода нового фильма с ее участием — «Подстава». Но как только ведущий начал задавать вопросы от фанатов, что-то пошло не так.

Уже первый вопрос звучал примерно так: «Как бы ты описала стиль поцелуев Джеймса Франко?». Зои ответила кратко, но ее выражение лица говорило о многом — настолько, что теперь его осуждают в соцсетях от мала до велика.


Ведущий решил прояснить ответ Зои и переспросил: «Что правда? Это не было здорово?». Дойч была категорична: «Нет».


Для тех, кто не в курсе, напомним, что Франко и Дойч играли вместе в романтической комедии «Почему он?», где у пары были сцены поцелуев.


Кстати, сейчас в минском прокате идет свежая картина с Джеймсом Франко «Мир будущего» про постапокалипсис с приветом «Безумному Максу».

 
 
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Американка пришла на вечернее шоу Watch What Happens Live, но что-то пошло не так.
 
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