Актрису Зои Дойч спросили, как целуется Джеймс Франко. Ее реакция всех удивила

Актрису Зои Дойч пригласили в американское вечернее шоу Watch What Happens Live по случаю выхода нового фильма с ее участием — «Подстава». Но как только ведущий начал задавать вопросы от фанатов, что-то пошло не так.

Уже первый вопрос звучал примерно так: «Как бы ты описала стиль поцелуев Джеймса Франко?». Зои ответила кратко, но ее выражение лица говорило о многом — настолько, что теперь его осуждают в соцсетях от мала до велика.





Ведущий решил прояснить ответ Зои и переспросил: «Что правда? Это не было здорово?». Дойч была категорична: «Нет».





Для тех, кто не в курсе, напомним, что Франко и Дойч играли вместе в романтической комедии «Почему он?», где у пары были сцены поцелуев.





Кстати, сейчас в минском прокате идет свежая картина с Джеймсом Франко «Мир будущего» про постапокалипсис с приветом «Безумному Максу».