США и КНДР готовятся к передаче останков американских солдат, погибших в годы Корейской войны

Американские военные доставили в субботу на границу двух корейских государств сто гробов, предназначенных для перевозки останков американских солдат, погибших на территории Северной Кореи в период Корейской войны 1950-1953 годов.

Ожидается, что в ближайшие дни эти гробы будут оправлены в КНДР для того, чтобы затем останки американских солдат достойным образом были отправлены на родину.

"Мы также доставили в совместную зону безопасности (в населенном пункте Пханмунчжом, расположенном в демилитаризованной зоне, разделяющей Юг и Север Корейского полуострова) флаги и лафеты, на которых будут установлены гробы перед отправкой в город Осан (в районе которого расположена база ВВС США)", - сообщил в субботу в эфире южнокорейского телеканала Уай-Ти-Эн представитель контингента вооруженных сил США в Южной Корее.

Договоренность о возвращении останков американских солдат, погибших в годы Корейской войны на Севере полуострова, была достигнута на встрече президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ожидается, что северокорейская сторона передаст эти останки в ближайшие дни.