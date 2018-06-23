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МТЗ заключил контракт на поставку 140 тракторов в Новосибирск

24.06.2018 16:41 — Разное | ОНТ  
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Эффектное шоу белорусской техники, возможности силы духа настоящих белорусов и многомиллионные контракты. Новосибирск отмечает 125-летие со дня основания. В масштабных торжествах значимое место заняла площадка минских партнёров.

В самом центре столицы Сибири – выставка белорусской техники от Минских тракторного и автомобильного заводов, компании «Амкодор». Жителям и гостям города показали шоу погрузчиков, а силач из Беларуси Дмитрий Белайц, который также возглавляет торговый дом «МТЗ-Сибирь», установил новый рекорд, протащив сцепку МАЗов общим весом более 90 тонн.

Дело не ограничилось шоу-программой. Был подписан контракт на поставку 140 единиц техники МТЗ на сумму более 3 миллионов долларов. Тракторы «Беларус» ждут в сибирской столице к сентябрю.

 
 
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​Эффектное шоу белорусской техники, возможности силы духа настоящих белорусов и многомиллионные контракты. Новосибирск отмечает 125-летие со дня основания. В...
 
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