Цифры в деле

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«Восточное партнёрство» станет более прагматичным. Оно должно давать результат для всех участников интеграции. Пожалуй, это главный посыл переговоров, которые прошли в Минске во время десятого раунда неформальных министерских диалогов. Главный лейтмотив встречи – гармоничное развитие цифровых технологий в странах-участницах. Ведь, если кто-то в этом вопросе будет отставать, пострадают все игроки «Восточного партнёрства». Подробнее – Влада Карницкая.

Контролировать собственный дом, пока ты на работе или в гостях, – уже реальность. Специальная услуга – это 8 датчиков. Они регулируют температуру воздуха, влажность, дадут вам знать, если затопили соседи, включат сирену, чтобы отпугнуть грабителей и даже отключат электроэнергию, если забыли выключить утюг. И это только одна из возможностей, которой белорусы уже пользуются. Не только настоящее, но и будущее всей цифровой отрасли под одной крышей – в центре информационно-коммуникационных технологий.

Мобильные операторы, провайдеры, облачные технологии. Пусть руками потрогать не удастся, но абсолютно всё для того, чтобы не только упростить жизнь человека, но и глобально – модернизировать экономику.

Курс на цифровую экономику страна взяла уже давно. Именно Беларусь в 2012 году выступила с предложением о формировании единого торгово-информационного пространства ЕАЭС, а через год проявила инициативу по гармонизации цифровых рынков стран «Восточного партнёрства» и Евросоюза. Теперь страна (в том числе, из-за своего месторасположения) – координатор работ по «цифровизации» торговли, коммерции, логистики, таможни и транспортных коридоров. А ещё – площадка для переговоров. В Минске прошел 10-й раунд министерских диалогов «Восточного партнёрства».

Формат традиционный – обмен мнениями. Два сегмента – встречи министров, курирующих вопросы развития цифровой экономики и технологий стран-участниц «Восточного партнёрства», а также министров иностранных дел.В центре внимания неформального диалога – гармоничное и единое развитие цифрового общества в государствах интеграции, вопросы развития связи и кибербезопасности.

Кроме Беларуси в диалоге участвуют представители Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины.Сейчас важно не только научить население пользоваться электронными ресурсами, но и укоренить понимание, что общество без технологий уже развиваться не сможет.

При этом каждая страна всё же идет своим путём развития сферы. Но по сторонам, что называется, смотреть нужно. Поэтому совместная работа – залог успешного перехода к цифровому обществу.

Один из совместных шагов – гармонизации тарифов на роуминг. Соответствующее соглашение страны «Восточного партнёрства» подпишут к концу 2020 года. Евросоюз сейчас рассматривает возможность снижения тарифов для стран «Восточного партнёрства». Эта инициатива появилась после полной отмены роуминга между странами ЕС.

«Цифровизация» в странах «Восточного партнёрства» – это процесс длительный и трудоёмкий.Но, уверены эксперты, – возможный. Доверие в этой сфере уже удалось заслужить – страна в глобальном мировом рейтинге в индексе развития ИКТ занимает 32 место. Дело остаётся за слаженной работой еще пяти команд: сначала нужно наладить профессиональную игру на домашней площадке (выстроить цифровую экономику у себя), а затем – участвовать в матчах. Исключительно товарищеских.