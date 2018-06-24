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Француженка случайно пересекла границу США во время пробежки и две недели провела в тюрьме

25.06.2018 13:15 — Разное | Tut.by  
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Француженка Седелла Роман, гостившая у матери в Британской Колумбии, во время пробежки случайно пересекла канадско-американскую границу. В результате она провела в тюрьме две недели, рассказывает телеканал CBC News.


Седелла Роман. Фото: facebook.com, Cedella Roman

Вечером 21 мая девятнадцатилетняя девушка решила пробежаться вдоль пляжа в городе Уайт Рок и не заметила, как пересекла муниципальную границу, а вскоре после этого международную.

Во время прилива она поднялась по грунтовой дорожке, чтобы сделать снимок живописного вида. Хотела возвращаться, но к ней подошли двое офицеров пограничной службы США.

— Офицер остановил меня и сказал, что я незаконно пересекла границу, — описывала Седелла Роман. — Я сказала ему, что сделала это не нарочно.

Девушка уверяла, что не видела никаких предупреждающих знаков. Она рассчитывала на штраф или предупреждение. Но, так как с собой на пробежку она не взяла никаких удостоверяющих личность документов, ее увезли в следственный изолятор — за двести километров от того места, где арестовали.

Как только девушке разрешили связаться с мамой, та сразу же выехала в тюрьму, взяв с собой документы: паспорт и разрешение на учебу. Но оказалось, чтобы вернуться в Канаду, Роман нужны и другие документы, подтверждающие законность ее пребывания в стране. На выяснение формальностей и проверку подлинности всех документов ушло две недели — и все это время девушка была в изоляторе.

В Службе таможенного и пограничного контроля США уточнили, что контролировать свое местоположение и быть внимательным — ответственность каждого путешественника, находящего поблизости границы.

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Француженка Седелла Роман, гостившая у матери в Британской Колумбии, во время пробежки случайно пересекла канадско-американскую границу.
 
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