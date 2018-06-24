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​Директор «Белмедтехники» задержан за взятки на сумму более 620 тысяч долларов в эквиваленте

25.06.2018 19:56 — Разное | ОНТ  
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Комитет государственной безопасности раскрыл крупную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси. Об этом сегодня рассказал журналистам председатель КГБ Валерий Вакульчик.

По его словам, за систематическое получение взяток задержан ряд так называемых медицинских функционеров. Среди них – директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, за решение вопросов по государственной регистрации лекарств, директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак за организацию заключения и исполнение договоров, обеспечение своевременной оплаты и реализации закупок. По данным КГБ, во время обыска в его гараже в тайнике обнаружено более $620 тыс. в эквиваленте.

Кроме того, задержанными оказались и другие должностные лица «Белмедтехники», которые участвовали в организации работы комиссии Минздрава по закупке оборудования и обеспечению своевременной оплаты поставок.

 
 
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Комитет государственной безопасности раскрыл крупную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси.
 
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