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"На тренировках о работе не думаем". Рассказываем, как это - играть в футбол всем офисом

26.06.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Практически каждый успешный бренд поощряет своих сотрудников, которые ведут активный образ жизни. Вместе с Exponenta мы запускаем проект «Корпоративный ЗОЖ», в рамках которого сходим в гости к восьми компаниям и расскажем, как они поддерживают сотрудников в форме — не только профессиональной, но и здоровой. Мы побывали в офисе МТБанка, где управляют деньгами, а после посмотрели, как эти же люди играют одной командой в футбол.

«Во время игры деления на должности не чувствуется»

На входе головного офиса — «живая стена», которая символизирует слоган «МТБанк — банк свежих решений!» Сотрудники говорят, что на композицию обращают внимание и они сами, и клиенты — так отдыхают глаза. К слову, трогать растения тоже можно.

Ненадолго отвлекаем от работы Алексея Болтрушевича, менеджера MTBankFX по работе на внебиржевом рынке «Форекс» и защитника футбольной команды банка. Молодой человек начал играть за сборную почти сразу же как устроился на работу.



— В любительской лиге по футболу играю уже 5 лет. Когда пришел сюда работать в середине февраля, встретил старого знакомого. Он-то мне и предложил играть за команду банка. С тех пор часовые тренировки проходят у нас каждую неделю по средам, сразу после работы. А вот турниры — только по выходным.

В этом сезоне, признается Алексей, команда прыгнула выше головы — конкуренты такого не ожидали. МТБанк занял третье место в регулярном чемпионате среди банков, где участвует около десятка команд.


— Здесь уже появляется дух соревнования, ведь, когда играешь, хочется чего-то достигать, пусть даже на любительском уровне.

Сегодня команда ставит цель поучаствовать в большом турнире, где будут банки не только из Беларуси, но и со всего СНГ. Но когда-то все началось с инициативы Александра Климутя, главного специалиста управления развития информационных систем и капитана футбольной команды банка.



— Я подумал, почему бы не создать банковскую команду? К тому же, много сотрудников нашего банка раньше играли в футбол на любительском уровне. Узнал, есть ли возможность собраться. Меня поддержали — и пошло-поехало: сняли тренировочную базу и начали играть. Чуть позже я узнал, что Андрей Казимирович (Жишкевич. — Прим. TUT.BY), наш председатель правления, тоже увлекается этим видом спорта. Мы и его подключили его к занятиям.

В итоге получилось так, что вся организация тренировок выпала на Александра: именно он одновременно и согласовывал бюджеты на форму, и стоял во главе команды.

— Мы и раньше участвовали в Республиканском чемпионате среди банков — уточняет капитан. — Но таким составом, как сейчас, собрались только в этом году — и сразу попали в медальную зону, заняв третье место!  Хотелось бы поблагодарить всех ребят за борьбу и самоотверженность. Сначала за нас болели только родные, а как только начали выигрывать — сразу и коллеги на трибунах появились, — смеется Александр. — Приятно, конечно, что в банке нас поддерживают. Управление по развитию персонала, например, отстаивает наши интересы по бюджету перед топ-менеджерами.

По соседству с капитаном работает Иван Тыкало, ведущий бизнес-аналитик. Он играет в воротах.



— В детстве меня индивидуально тренировал школьный учитель физкультуры Виктор Аркадьевич Рымкевич, замечательный человек, играл в солигорском «Шахтере». Почему именно вратарь? В нашей сборной я единственный, кто может хорошо ловить мячи! — смеется Иван. — Команда — это для меня вторая семья. У нас появляются новые темы для разговора, общие интересы. И в работе такое общение тоже помогает: не нужно писать огромные деловые письма в другие отделы, можно просто подойти и решить любой вопрос.

— Для сотрудников игра в футбол — это в некотором смысле возможность проявить свою активную социальную позицию. Игра также поддерживает корпоративную культуру банка, помогает всем ближе познакомиться, — дополняет коллегу Александр. — На тренировки даже в будние дни всегда много человек приезжает. Побегать на свежем воздухе — это всегда в удовольствие.

Специалист отдела продаж контакт-центра Тимофей Игруша в команде нападающий.



— Движение — это жизнь, прекрасный способ отвлечься от рутины, физическая нагрузка! В сборной есть люди разных уровней и из разных отделов, но во время игры деления на должности не чувствуется: все одержимы футболом. Совместная работа такого плана сплачивает и помогает достигать результата не только в спорте.

«О работе во время игры стараемся не говорить»

В среду вечером сдержанные и серьезные на работе мужчины на пару часов превращаются в подростков с горящими глазами.

— Гол, гол! — кричит капитан команды, с азартом пробегая по полю.


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Игровой спорт поощряется руководством компании, потому что формирует командный дух, что позволяет более эффективно работать. Андрей Жишкевич, председатель правления банка, пришел потренироваться и в этот раз.

— Спорт помогает мне быть ближе к коллективу, я вообще за любые социально-культурные мероприятия, где сотрудники собираются вместе, узнают друг друга, — говорит Андрей Казимирович. — А еще мне дико нравится соревновательный дух, концентрированное и сильное ощущение победы, когда мяч летит в цель. Лет 15 назад я играл три-четыре раза в неделю, теперь только два: один — в теннис и один — в футбол. Совмещать спорт с руководящей работой и загруженным графиком для меня привычно. Это уже необходимость. Тем более, о работе во время игры мы стараемся не говорить.


В оранжевых бутсах — Андрей Жишкевич, председатель правления банка




— Сейчас в команде 17 человек, причем разных возрастов, — добавляет капитан команды Александр. — Есть даже те, кто только что закончил университет. Желающих становится много, но есть определенный лимит на команду — приходится все контролировать.


Эксперты: футбол подходит тем, кто работает сидя

На тренировку мы пришли не одни. Вместе с нами тренер по легкой атлетике Сергей Довыдько и фитнес-диетолог Юлия Новицкая.


Сергей Довыдько — тренер высшей национальной категории. Отвечает за подготовку сборной команды БГУ по легкой атлетике. Основатель «Бегового клуба Довыдько»

— Футбол идеален для тех, кто работает все время сидя — во время игры задействованы все группы мышц, — рассказывает Сергей. — Но одной тренировки в неделю будет недостаточно, тем более для офисного планктона. Шесть дней ничего не делать, а потом давать большую нагрузку — стресс для организма. Чтобы быть в отличном тонусе лучше заниматься спортом три раза в неделю, чередуя нагрузки и интенсивность занятий.

Для футболиста, даже на любительском уровне, важна общая выносливость, которая развивается бегом, велосипедом, плаванием, то есть циклической нагрузкой с периодичностью от 2 до 4 тренировки в неделю. Если ваша цель — развитие силовых качеств, хватит 3 занятий в неделю, включающих упражнения на тренажерах, с отягощениями и с собственным весом. В этом случае практикуют круговые тренировки, во время которых нагрузка регулируется количеством повторений и интервалом отдыха.

— А вот чтобы развить скоростные качества, нужно бегать на коротких отрезках (спринты). Например, 10 раз по 100 метров. Правда, за время одной тренировки не рекомендуется развивать более 2-х качеств. Хороший вариант — совмещение работы над выносливостью и силовой работы.


— Перед тренировкой не спешите снимать костюм и бежать на поле. Разминка перед игрой — обязательна. Серия упражнений на гибкость будет крайне необходима, — говорит Сергей.

После тренировки тоже не рекомендуется сразу прыгать в машину: нужно сделать заминку, рекомендует эксперт. Несколько упражнений на растяжку «выгонят» из мышц молочную кислоту. После тренировки рекомендуется поплавать, сходить в баню или сауну или сделать массаж. Людей, которые пренебрегают такими правилами на следующий день после тренировки всегда легко обнаружить в офисе по «походке моряка», — улыбается Сергей.


Юлия Новицкая — сертифицированный фитнес-диетолог, консультант по правильному питанию, фитнес-инструктор групповых программ по различным направлениям. Темой здорового образа жизни увлекается более 10 лет, продолжает совершенствоваться в области тренерства и диетологии

Стоит задуматься и насчет питания: его корректировка поможет получить лучший эффект от спортивной нагрузки.

— У многих офисные перекусы представлены чаепитием, включающим кондитерские изделия. Увы, но правильным питанием это назвать сложно. Однако если все же ну очень хочется чего-то сладенького к чаю, рекомендую обратить внимание на горький шоколад (не более 20 г за раз), зефир (1−1,5 штуки) или кунжутный козинак (1 полоска). Так можно заменить вредные сладости на полезные. Но вообще организм скажет спасибо, если перекусы будут представлены чем-то более ЗОЖным: фрукты, кисломолочные продукты (натуральный йогурт, кефир, ряженка, простокваша, сыр (порция не более 30 грамм за раз), — объясняет Юлия.

По словам эксперта, если речь идет об утренних футбольных тренировках, то ни в коем случае нельзя это делать на голодный желудок.

— Варианта два: полноценный сбалансированный завтрак за 1,5−2 часа до активности или, если до тренировки меньше часа, легкий углеводный перекус — для энергии. По вечернему футболу принципы схожие: за 1,5−2 часа до матча — ужин, а вот есть или не есть после тренировки, каждый пусть решит сам — это зависит от того, хочет человек снизить массу тела или нарастить мышечную массу.


— Правильное питание подразумевает сбалансированность рациона по соотношению белков жиров и углеводов. Эталонной считается пропорция 1/1/4 — Б/Ж/У, однако лично я придерживаюсь мнения, что оптимальный вариант для поддержания веса следующий: 30−35% белков, 20−25% жиров и 45−50% углеводов от дневного рациона. На мой взгляд, наиболее частая ошибка в нашей культуре питания — недостаток полезных белковых продуктов в меню и, как следствие, налегание на простые углеводы. Следует помнить, что необходимый минимум белка для офисного работника в день — 1 грамм на 1 килограмм массы тела.

Эксперт уверена: при недостатке белка увеличивается подверженность различным заболеваниям, снижается внимание, появляются чрезмерная усталость, раздражительность, дискомфорт, что особенно стоит избегать тем, кто вынужден быть эффективным в офисе как минимум 8 часов в день.

— При этом белок должен употребляться регулярно и в течение всего дня: в отличие от углеводов и жиров, белки в теле человека запасаться не могут, — отмечает эксперт. — А еще напомнаю о важности соблюдения питьевого режима: нужно 30 миллилитров чистой негазированной воды на 1 килограмм веса, в жару и вовсе — 50.

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Exponenta — высокобелковый напиток для ЗОЖ без сахара, созданный для людей, заботящихся о правильном, сбалансированном питании и следящих за калорийностью своего рациона. Exponenta избавляет от чувства голода и придает силы для успешного рабочего дня.

 
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Вместе с Exponenta мы сначала побывали в офисе, где создают проекты, отдыхают и управляют деньгами люди, придумавшие "Халву", а после сходили на тренировку футбольной...
 
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