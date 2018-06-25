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В Слуцком, Солигорском и Любанском районах запрет на посещение лесов не снят
26.06.2018 — Разное | Слуцк Город
Вчера Министерство лесного хозяйства в связи с прошедшими дождями и прогнозом погоды инициировало отмену запретов на посещение лесов по всей республике.
Те районы, где класс пожарной опасности снизился, открыли леса. Однако, южные регионы страны и некоторые районы Витебщины не спешат снимать ограничения.
Как сообщил сайту SlutskGorod инженер охраны и защиты леса ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» Сечка Александр, на Случчине в ближайшие дни запрет на посещение лесов сохранится.
Запрет на посещение лесов сохраняется в Солигорском, Любанском, Клецком, Копыльском и Узденском районах. Из ближайших районов для посещения открыты леса только на Стародорожчине.
Интерактивную карту запретов на посещение лесов можно посмотреть
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Те районы, где класс пожарной опасности снизился, открыли леса. Однако, южные регионы страны и некоторые районы Витебщины не спешат снимать ограничения.
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