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Состав ВК «Минчанка» пополнила белоруска Дарья Володько. Что известно о волейболистке?

27.06.2018 22:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Волейбольный клуб «Минчанка», который готовится к выступлению в российской Суперлиге, пополнился очередным игроком, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Состав ВК «Минчанка» пополнила белоруска Дарья Володько. Что известно о волейболистке?

Состав команды пополнила опытная белорусская волейболистка, 4-кратная чемпионка Беларуси – Дарья Володько.

Волейболистка становилась чемпионкой страны в составе баранавичского «Атланта», а затем повторила достижение, но уже в команде «Жемчужины Полесья» из Мозыря.

Минувший сезон Дарья провела в России, где выступала за «Сахалин», которая заняла в прошлом сезоне 7-е место. В «Минчанке» спортсменка будет выступать под 13-м номером.

Состав ВК «Минчанка» пополнила белоруска Дарья Володько. Что известно о волейболистке?

Состав ВК «Минчанка» пополнила белоруска Дарья Володько. Что известно о волейболистке?

 
 
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Новости Беларуси. Волейбольный клуб «Минчанка», который готовится к выступлению в российской Суперлиге, пополнился очередным игроком, сообщили в программе...
 
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