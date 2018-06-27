За изготовление «фальшивок» можно сесть в тюрьму на срок до 15 лет

История чеканки монет и печатания банкнот – это всемирная история борьбы с подделками. Извечное противостояние государства и фальшивомонетчиков вот уже на протяжении нескольких тысяч лет заставляет правительственные структуры постоянно заботиться о развитии печатного производства и внедрять самые современные технологии.

В Республики Беларусь уголовная ответственность за изготовление, хранение с целью сбыта либо сбыт подделок предусмотрена статьей 221 Уголовного кодекса Республики Беларусь в виде ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишения свободы от 2 до 15 лет с конфискацией имущества. К уголовной ответственности привлекаются лица, достигшие к моменту совершения преступления 16-летнего возраста.

Зачастую школьники, занимающиеся изготовлением и сбытом фальшивых банкнот, не достигают возраста привлечения к уголовной ответственности – 16 лет и думают, что это поможет им избежать наказания за это правонарушение.

Однако это не так. Законом, в соответствии со ст. 9.4 КоАП Республики Беларусь, предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа на родителей в размере до 10 базовых величин за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, повлекшее совершение несовершеннолетним в возрасте до шестнадцати лет деяния, содержащего признаки административного правонарушения, либо преступления, административная или уголовная ответственность за которые наступает после достижения этого возраста.

В случае повторного совершения их детьми данного правонарушения – от 10 до 20 базовых величин. Также юный фальшивомонетчик ставится на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних.

За предоставление достоверной информации об изготовителях и сбытчиках поддельных денежных знаков Министерство внутренних дел гарантирует анонимность, конфиденциальность, а также вознаграждение.

С.Тиханёнок, заместитель начальника Ушачского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению.