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Поздравление ветеранов, массовые гуляния и фестиваль красок: как Минская область готовится к празднованию Дня Независимости

29.06.2018 17:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минская область готовится ко Дню Независимости страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Поздравление ветеранов, массовые гуляния и фестиваль красок: как Минская область готовится к празднованию Дня Независимости

В каждом районе запланирован ряд культурно-массовых программ. В Заславле праздник традиционно начнется с возложения цветов к Братскому кладбищу.

Поздравление ветеранов, массовые гуляния и фестиваль красок: как Минская область готовится к празднованию Дня Независимости

А после в местном Доме культуры пройдет торжественное мероприятие, во время которого представители местной власти совместно с жителями города поздравят ветеранов с главным праздником страны.

Поздравление ветеранов, массовые гуляния и фестиваль красок: как Минская область готовится к празднованию Дня Независимости

Александр Нацевский, заместитель председателя Заславского горисполкома:
3 июля состоится культурно-массовое мероприятие на площадке городского Дома культуры. В нем примут участие творческие коллективы города Заславля, а также жители города и приглашенные гости. Мы приглашаем жителей города Заславля, жителей всей Минской области принять участие во всех культурных мероприятиях, которые пройдут у нас.

Поздравление ветеранов, массовые гуляния и фестиваль красок: как Минская область готовится к празднованию Дня Независимости

А в Дзержинском районе массовые гуляния пройдут не только в райцентре, но и за его пределами – в Фаниполе. Местный городской парк приглашает на концерт творческих коллективов района. Также в этот день в городе-спутнике будут работать выставки и торговые ряды. Ну а завершится праздник на яркой ноте – всех гостей ждет фестиваль красок.

Поздравление ветеранов, массовые гуляния и фестиваль красок: как Минская область готовится к празднованию Дня Независимости

 
 
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Новости Беларуси. Минская область готовится ко Дню Независимости страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В каждом районе запланирован ряд...
 
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