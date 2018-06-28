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Поздравление ветеранов, массовые гуляния и фестиваль красок: как Минская область готовится к празднованию Дня Независимости
Новости Беларуси. Минская область готовится ко Дню Независимости страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В каждом районе запланирован ряд культурно-массовых программ. В Заславле праздник традиционно начнется с возложения цветов к Братскому кладбищу.
А после в местном Доме культуры пройдет торжественное мероприятие, во время которого представители местной власти совместно с жителями города поздравят ветеранов с главным праздником страны.
Александр Нацевский, заместитель председателя Заславского горисполкома:
А в Дзержинском районе массовые гуляния пройдут не только в райцентре, но и за его пределами – в Фаниполе. Местный городской парк приглашает на концерт творческих коллективов района. Также в этот день в городе-спутнике будут работать выставки и торговые ряды. Ну а завершится праздник на яркой ноте – всех гостей ждет фестиваль красок.
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Поздравление ветеранов, массовые гуляния и фестиваль красок: как Минская область готовится к празднованию Дня Независимости
Новости Беларуси. Минская область готовится ко Дню Независимости страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В каждом районе запланирован ряд...
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