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«Это мое золото во всех смыслах этого слова»: Светлана Сахоненко вышла замуж
Новости Беларуси. Главный трофей в жизни: 30 июня Светлана Сахоненко – звезда зимней Паралимпиады в Пхенчхане – вышла замуж, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Телеканал СТВ от души поздравляет белорусскую лыжницу. Желаем ей новых побед, а также крепкой семьи.
Каково это – быть мужем спортсменки?
Ну, спортсменка она только в спорте, на работе. А для меня она самая любящая, самая верная, самая любимая женщина на свете. Это мое золото во всех смыслах этого слова.
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Новости Беларуси. Главный трофей в жизни: 30 июня Светлана Сахоненко – звезда зимней Паралимпиады в Пхенчхане – вышла замуж, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
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