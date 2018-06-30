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«Это мое золото во всех смыслах этого слова»: Светлана Сахоненко вышла замуж

30.06.2018 23:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Главный трофей в жизни: 30 июня Светлана Сахоненко – звезда зимней Паралимпиады в Пхенчхане – вышла замуж, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Это мое золото во всех смыслах этого слова»: Светлана Сахоненко вышла замуж

Телеканал СТВ от души поздравляет белорусскую лыжницу. Желаем ей новых побед, а также крепкой семьи.

«Это мое золото во всех смыслах этого слова»: Светлана Сахоненко вышла замуж

Каково это – быть мужем спортсменки?

«Это мое золото во всех смыслах этого слова»: Светлана Сахоненко вышла замуж

Ну, спортсменка она только в спорте, на работе. А для меня она самая любящая, самая верная, самая любимая женщина на свете. Это мое золото во всех смыслах этого слова.

«Это мое золото во всех смыслах этого слова»: Светлана Сахоненко вышла замуж

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Новости Беларуси. Главный трофей в жизни: 30 июня Светлана Сахоненко – звезда зимней Паралимпиады в Пхенчхане – вышла замуж, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
 
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