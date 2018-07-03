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Си Цзиньпин: «Белорусская мечта» о благополучной и счастливой жизни претворяется в реальность

03.07.2018 22:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Беларусь с Днем независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:
«Белорусская мечта» о благополучной и счастливой жизни народа, о мирном и стабильном государстве претворяется в реальность. Как хороший друг, китайская сторона испытывает сердечную радость. Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений, ценю установленные с вами хорошие рабочие отношения и личную крепкую дружбу.

 
 
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Новости Беларуси. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Беларусь с Днем независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Си Цзиньпин, председатель...
 
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